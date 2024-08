Queres conhecer alguém? Vai a um supermercado entre as 19h e as 20h (com isto no carrinho)

Ir ao supermercado, principalmente ao Mercadona, entre as 19h e as 20h, pode assemelhar-se ao Tinder? Há quem se passeie com ananases virados ao contrário e bananas na vertical.

O desencanto crescente com as aplicações de encontros e o potencial viral dos conteúdos do TikTok elegeram um novo local de engate: o Mercadona, entre as 19h e as 20h. Bater no carrinho de alguém pode ser uma estratégia antiga, mas ganhou atenção depois de um vídeo publicado pela comediante espanhola Vivy Lin que, com uma amiga, passeava pelo Mercadona na “hora do engate”.

O TikTok fez o que melhor sabe e a publicação “viralizou-se”. Uma semana depois, o vídeo conta com mais de 1,5 milhões de visualizações e acumulam-se as pessoas que se aperaltam para irem às compras com os códigos que explicitam as intenções de cada um.

Uns acreditam que a estratégia existe desde o início dos anos 2000, outros defendem que a origem está em Lea, uma concorrente da edição espanhola do reality show First Dates, e a informação que partilhou em 2017. A italiana, segundo o El País, explicou, na altura, que “há uma hora exacta no Mercadona onde estão todos os solteiros”. “É entre as 19h e as 20h e saberás quem são os solteiros porque têm cervejas e batatas fritas no carrinho de compras.”

Mas será possível fazer compras normalmente sem passar a mensagem errada? Sim, por isso é que circula uma infinidade de códigos para demonstrar, de forma clara, as tuas intenções. Bater no carrinho de alguém na secção de vinhos demonstra interesse e o mesmo acontece com bananas pousadas na vertical. Já os ananases virados ao contrário são destinados aos swingers. Chocolates são sinal de algo casual e legumes embalados são usados para procurar um compromisso mais sério.

Os códigos conferem seriedade à situação, mas para Vivy Lin, a autora do vídeo viral, trata-se mais de humor do que de amor. “Apesar da procura oculta pelo amor, a procura pelo humor é ainda mais importante. Com isto as pessoas querem rir, mais do que namoriscar”, disse a comediante citada pelo El País.

O cariz humorístico tem contagiado utilizadores de outras redes sociais, como o X, e também outras marcas. A Filmin, plataforma de streaming, partilhou uma imagem do filme Temos de Falar sobre Kevin (2011), na qual se vê a protagonista num momento de compras. "Hora de procurar o amor na secção dos congelados de um certo supermercado", lê-se na publicação. O Mercadona ainda não comentou a situação.

praticamente il mercadona in spagna è come l’esselunga a milano pic.twitter.com/9XYalzkxrZ — Chia?? canta la magallonera (@cchiarax_) August 27, 2024

A prática inusitada, apesar de engraçada, não deixa de ser eficiente. ​Para a sexóloga Arola Poch, contactada pelo jornal espanhol, a tendência pode ser saudável, até porque “qualquer lugar é bom para conhecer alguém, se as pessoas tiverem a atitude e predisposição correcta”. Para além disso, é uma fórmula sem a incerteza e insegurança que se sente em algumas aplicações de encontros, mostrando à geração Z que ainda é possível conhecer pessoas no mundo analógico.