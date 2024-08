Ainda estamos a tempo de salvar o SNS?

A saúde, a educação e a justiça são três dos pilares fundamentais de uma democracia. Numa democracia liberal, sustentada num modelo de economia capitalista, cabe ao estado regular a atividade das entidades que prestam serviços nestes três pilares, regulando o conflito entre interesses públicos e privados. Estes geridos segundo uma lógica empresarial, de negócio para gerar lucro, os públicos idealmente para servir de forma justa o interesse dos cidadãos, independentemente do seu status socioeconómico.

Existe um antagonismo entre democracia (liberal) e capitalismo, gerador de conflitos que conduzem a injustiças gritantes de carácter social, quando a iniciativa privada, de carácter empresarial, não é regulada e ganha uma predominância excessiva relativamente à oferta pública, numa concorrência agressiva e muitas vezes desleal. Estes conflitos beneficiam uns tantos em detrimento dos muitos altamente prejudicados – na maioria, cidadãos sem voz das classes mais vulneráveis.

Foquemo-nos no objetivo deste artigo: os cuidados de saúde. Estes começaram, já há vários anos, a ser um negócio. Começaram por surgir pequenas clínicas privadas, os laboratórios de análises, os centros de radiologia e imagiologia, etc. Por último, os grandes grupos privados (CUF, Lusíadas, Trofa Saúde e outras) constroem os seus próprios hospitais, fazendo da assistência à doença um negócio altamente rentável, perante a progressiva ineficiência do serviço público, cuja responsabilidade se deve a políticas (neo) liberais, ao corporativismo da classe, de que é expoente máximo a respetiva ordem, e de um estatuto social de privilégio de que a classe médica sempre se arrogou.

A medicina ficou refém de empresas lucrativas (incluindo as indústrias farmacêutica e de tecnologia), e de uma promiscuidade acentuada de que são exemplo os tarefeiros, as empresas de prestação de serviços médicos e ainda do aliciamento que as seguradoras fazem junto de uma população muito significativa para contratualizar seguros de saúde. A existência da ADSE (autossustentável, ao que dizem), com a qual o estado “cala” os milhares de funcionários públicos que dela usufruem, também ajuda e muito a medicina privada, que aí está, próspera e expansiva (em Portugal, existem mais hospitais privados do que públicos, embora a maioria dos cuidados seja garantida ainda pelo SNS).

Estes fatores deram origem a um negócio com um nível de remuneração salarial muito superior ao do setor público, o que justifica a óbvia migração dos médicos para este setor, onde, além disso, vão encontrar melhores condições de trabalho, já que a maioria dos cuidados (difíceis), e os que exigem recursos tecnológicos mais sofisticados, são (felizmente) maioritariamente garantidos pelo SNS. Mais de 80% dos médicos do SNS presta também serviço no setor privado, onde elevam o seu salário para níveis muitíssimo superiores aos do salário médio português.

Onde está o poder (ou dever) regulador do Estado, neste contexto de promiscuidade? Para que serve o governo da nação, afinal? Não existe uma “autoridade para a concorrência”, neste contexto, quando é tão célere noutros, de muito menor impacto social?

Está assim criado o ambiente propício para que se instale o caos. Como habitualmente os partidos acusam-se uns aos outros, procurando tirar dividendos políticos de uma situação de que todos são responsáveis. Há muitos interesses em jogo e há, sobretudo, uma parte da classe médica a quem esta situação caótica muito beneficia!

Por isso, não há coragem de enfrentar a verdade: o SNS corre sérios riscos de sustentabilidade, porque se gerou uma concorrência altamente desleal por parte das empresas privadas que fizeram da saúde um negócio chorudo, competindo com níveis salariais que o Estado Português não pode igualar (apesar da pressão dos sindicatos) e porque se criou uma promiscuidade entre os dois setores que a muitos beneficia. Cedo esqueceram o juramento de Hipócrates (Exercerei a minha arte com consciência e dignidade. A Saúde do meu Doente será a minha primeira preocupação…).

O Estado e os sucessivos governos nunca souberam resistir à fortíssima corporação médica. Chegou-se ao ponto de, em determinada altura, ser permitido praticar clínica privada dentro dos próprios hospitais públicos! Situação que seria idêntica a permitir que os professores abrissem salas de explicação privadas dentro de escolas públicas!

A assistência à doença não pode ser um negócio. É um dever do Estado, refletido expressa e claramente no artigo 64.º da Constituição Portuguesa

Haverá alternativa? Na minha (ingénua?) opinião há: a assistência à doença não pode ser um negócio. É um dever do Estado, refletido expressa e claramente no artigo 64.º da Constituição Portuguesa. Sumariamente: Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. O direito à proteção da saúde é realizado através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito….

Evidentemente que as soluções têm que ser encaradas dentro do quadro democrático. Em primeiro lugar, impor tetos à remuneração salarial dos privados, atenuando ou eliminando a forte concorrência com o setor público. Proibir as empresas de prestação de serviços e os tarefeiros (cuja legalidade é no mínimo questionável). Informar a população com total transparência, do esforço que o estado faz com a saúde (em sede de OGE), e como este é distribuído. Em particular, qual a fatia que reverte a favor do setor empresarial, através dos vários subsídios e comparticipações. Atenda-se a que a formação básica de um médico (6 anos) custa na universidade pública, cerca de 700 euros por ano. Na U. Católica, por exemplo, esse custo é de 1625 euros por mês, o que afirmam corresponder ao custo real do curso. Portanto este custo é de 100 mil euros, enquanto que na pública é de 4200 euros! Estes dados justificariam uma vinculação obrigatória de dois ou três anos ao SNS, ou, em alternativa, um hospital privado que viesse "roubar" um médico a um hospital público deveria pagar o diferencial, ou este ser assumido pelo próprio médico. Medidas como as anunciadas de proliferação de faculdades de medicina por todo o país são pura demagogia e um tremendo gasto de recursos.

Enfrentar a situação em que o SNS se encontra exige tempo, coragem política e persistência, porque os erros acumulados e os interesses instalados são muitos e poderosos. Os índices de mortalidade são muito preocupantes, o espetáculo degradante a que se assiste sazonalmente com as urgências de obstetrícia e pediatria (recordem-se as recentes auditorias que revelam uma má gestão na elaboração dos mapas de férias e a resistência em aceitar a ajuda de enfermeiros com larga experiência em partos), as filas de espera de cirurgias oncológicas e outras, consultas adiadas, muitas vezes por causa de greves que afetam apenas os mais necessitados.

Haja coragem política e cooperação leal dos partidos democráticos e da classe médica para que o SNS ainda tenha futuro.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico