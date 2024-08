Uma eleição que serve para acertar o compasso político

Este texto não é sobre militância apaixonada a propósito da eleição presidencial nos Estados Unidos. Não acompanho os argumentos de alguns letrados que defendem a legitimidade de qualquer cidadão, seja qual for a sua nacionalidade, para tomar partido sobre as eleições presidenciais daquele país. Por mais que se reconheça o privilégio exorbitante dos EUA na política mundial, o principal requisito formal de participação nas eleições (ter nacionalidade dos EUA) liquida à nascença a viabilidade dessa tese peregrina. Fora do argumento, sobram as posições subjetivas de cada um no perímetro da sua liberdade.

