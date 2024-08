ONU suspende ajuda alimentar em Gaza depois de veículo ser atingido por disparos israelitas

O Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas suspendeu temporariamente a assistência na Faixa de Gaza depois de uma viatura que fazia parte de uma caravana humanitária ter sido atingida por disparos israelitas. Pelo menos dez disparos terão atingido um dos veículos, que estava claramente identificado, quando este se aproximava de um posto de controlo militar de Israel.

Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, adiantou ainda que, apesar de o acidente não ter causado vítimas, dois dos ocupantes foram apenas salvos pela blindagem da viatura. Várias balas atingiram os vidros do veículo, como mostraram as imagens partilhadas pela organização internacional. “Felizmente, os dois trabalhadores que seguiam a bordo do veículo saíram ilesos”, observou Dujarric.

O incidente aconteceu na tarde de segunda-feira, a poucos metros de um posto de controlo, quando o veículo regressava para Kerem Shalom após ter escoltado vários camiões que transportavam ajuda para a zona central da Faixa de Gaza. O PAM denunciou, num comunicado, que nunca foi registado um ataque directo tão perto de um posto de controlo israelita.

Segundo o porta-voz da ONU, este acontecimento mostra que o actual sistema de coordenação com as autoridades israelitas “não está a funcionar”, enquanto a directora-geral do PAM, Cindy McCain, argumentou que estes actos são “desnecessários” e complicam a atenção humanitária necessária à população civil em Gaza.

O exército israelita garantiu que está a “analisar” o ataque contra o veículo, após as Nações Unidas terem acusado as forças israelitas de causar o incidente.

Num comunicado enviado à agência de notícias Europa Press, as forças israelitas disseram que receberam na terça-feira o relatório do incidente, que “está a ser analisado”. “As Forças de Defesa de Israel dão grande importância aos esforços humanitários e à protecção dos trabalhadores humanitários”, referiu a nota.

“O Estado de Israel está empenhado em melhorar a coordenação e a segurança com as organizações humanitárias para garantir a entrega eficaz da ajuda humanitária na Faixa de Gaza”, sublinhou o comunicado, depois de as Nações Unidas terem garantido que o veículo alvejado fazia parte de um comboio “plenamente coordenado" com as autoridades israelitas.