Falhas informáticas afectam Governo, aeroporto e serviços de emergência nos Países Baixos

Uma falha informática está a bloquear os sistemas governamentais e de emergência com acesso à rede da Defesa holandesa. Voos no aeroporto de Eindhoven estão suspensos. Erro estará num centro de dados.

Vários serviços governamentais e de emergência nos Países Baixos estão inoperacionais a nível nacional por causa de uma falha informática associada com a rede da Defesa do país. Os voos no aeroporto de Eindhoven também foram suspensos esta manhã, só devendo ser retomados ao início da tarde, à conta de um problema informático que estará a afectar os computadores envolvidos no controlo do tráfego aéreo.

O Centro Nacional de Cibersegurança dos Países Baixos fala de um "mau funcionamento num centro de dados" que está a afectar muitas das ​entidades que estão ligadas à rede interna da Defesa holandesa, avançou o jornal Algemeen Dagblad (AD): "Devido a uma interrupção num centro de dados, vários utilizadores do centro de dados e dos seus serviços de informática foram afectados", disse o centro em comunicado. O mesmo jornal sugere que o Governo holandês não suspeita de ataque informático, mas o Centro Nacional de Cibersegurança alertou que, com este mau funcionamento, a sua capacidade de emitir avisos em caso de vulnerabilidade fica comprometida.

O Aeroporto de Eindhoven foi o primeiro a reportar dificuldades informáticas que obrigaram a cancelar todos os voos. Num comunicado publicado às oito da manhã locais, menos uma hora em Portugal Continental, confirmou que "o tráfego aéreo não é possível por causa de uma falha" que foi detectada cerca de uma hora antes, quando a actividade aérea costuma começar no aeroporto da cidade.

Mas o problema não estava contido ao aeroporto, revelou o canal televisivo holandês RTL. Uma onda de falhas informáticas está também a bloquear os sistemas de serviços públicos como a Guarda Costeira e o Real Marechalato dos Países Baixos (o ramo militar responsável pelo controlo dos passaportes nos aeroportos e nos portos), está a avançar a comunicação social holandesa. Essas dificuldades começaram a registar-se ainda na terça-feira à noite, noticiou o deVolkskrant, mas só foram anunciadas esta manhã.

Embora o número de emergência nacional holandês (112) e o contacto para os casos não-emergentes (0900-0904) continue operacional, graças à activação de um "protocolo de emergência", os serviços de socorro também estão a ser afectados por problemas informáticos. Segundo o serviço regional de emergência de Utrecht, "existe actualmente uma perturbação a nível nacional que está a interromper o sistema habitual de alarme e comunicação dos serviços de emergência".

A plataforma DigiD, que centraliza o acesso dos cidadãos a vários serviços do Estado — como o agendamento de vacinas, o pagamento de multas, a entrada no site das Finanças ou a emissão e consulta de documentos, por exemplo — também está a registar problemas, que são mais extensos quando a utilização acontece através do telemóvel. A plataforma parece ser mais estável quando é utilizada a partir de um computador, indicou a entidade em comunicado.

De acordo com a Força Aérea do país, que tweetou sobre o tema esta manhã, as dificuldades informáticas estão relacionadas com "uma falha na rede" que impede o tráfego aéreo no Aeroporto de Eindhoven. Vinte e quatro (24) dos 57 voos previstos para esta quarta-feira foram suspensos, cinco dos quais já foram cancelados. "Ainda não é claro quando a interrupção será resolvida", diz a mensagem publicada nas redes sociais: "Estamos a trabalhar arduamente numa solução" — que, segundo a Eurocontrol, o centro europeu para o tráfego aéreo, só deve chegar, na melhor das hipóteses, às 13h locais.