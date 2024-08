Donald Trump diz que aceita debater com Kamala Harris em Setembro

Donald Trump confirmou que irá debater com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, no dia 10 de Setembro, na cidade de Filadélfia​, no estado norte-americano da Pensilvânia. O debate entre os candidatos presidenciais republicano e democrata será transmitido pelo canal de televisão ABC News.

"Cheguei a um acordo com os Democratas da Esquerda Radical para um debate com a camarada Kamala Harris", escreveu Trump na sua página da Truth Social, rede social fundada pelo ex-Presidente norte-americano.

O anúncio chega dois dias depois de o próprio Trump ter posto em causa a sua participação no debate, acusando a ABC News de ser excessivamente hostil para os republicanos e sua campanha. "Quando vi a hostilidade da situação, disse: 'Porque é que estou a fazer isto? Vamos fazê-lo noutro canal'. Eu quero fazer isto", disse Trump, sugerindo que não iria ao debate na ABC News, que, na sua opinião, "devia ser mesmo excluído".

As regras deste novo debate, segundo Trump, serão as mesmas do debate na CNN, com ambos os candidatos em pé, sem acesso a notas e os microfones a serem desligados quando fora do tempo. Porém, a campanha de Harris nega estas afirmações de Trump, segundo o jornal norte-americano Politico, que afirma que existe ainda uma possibilidade de o debate se realizar com microfones abertos.

"Ambos os candidatos deixaram claro publicamente a sua vontade de debater com microfones sem som durante todo o debate, para permitir trocas de impressões substanciais entre os candidatos — mas parece que Donald Trump está a deixar que os seus manipuladores o dominem. Triste", afirmou um representante da campanha de Harris ao Politico.

Kamala Harris será entrevistada esta quinta-feira

Até agora, o debate do próximo dia 10 de Setembro é o único que está marcado entre os dois candidatos. No entanto, esta quinta-feira, Kamala Harris dará uma entrevista à televisão norte-americana CNN.A entrevista será conjunta, juntando a candidata presidencial ao seu companheiro de campanha, Tim Walz, governador do Minnesota e candidato vice-presidencial pelos democratas.

A entrevista será a primeira dada a um grande canal de televisão desde que Joe Biden desistiu da candidatura a um segundo mandato com o Presidente dos EUA e apoiou a sua vice-presidente para o cargo.

Tim Walz, escolhido por Kamala Harris no início deste mês, também vai debater com o seu homólogo, o candidato vice-presidencial republicano J. D. Vance, senador do estado do Ohio.