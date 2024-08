Mais um depósito de petróleo em chamas na Rússia após ataque ucraniano com drone

Um ataque com um drone ucraniano provocou um incêndio num depósito de petróleo no distrito de Kamensky, em Rostov, no sul da Rússia, anunciou o governador da região na quarta-feira, confirmando relatos de que vários tanques estavam a arder. "Não há vítimas", disse Vasily Golubev no Telegram: " Os bombeiros estão a combater o fogo".

As unidades de defesa aérea russas destruíram quatro drones que sobrevoavam a região durante a noite, informou o Ministério da Defesa russo, sem nunca mencionar um ataque específico ao depósito de petróleo. Anteriormente, o canal Baza no Telegram, próximo dos serviços de segurança russos, afirmou que três tanques estavam a arder no depósito de petróleo de Kamensky, depois de dois drones terem caído na zona.

Os vídeos publicados nas redes sociais russas mostraram o que pareciam ser grandes tanques em chamas durante a noite. A Reuters conseguiu identificar o local que surge num dos vídeos como sendo efectivamente no distrito de Kamensky, em Rostov.

No início de Agosto, foi também atacado um depósito de combustível no distrito de Kamensky. O ataque desta quarta-feira ocorre numa altura em que os tanques ainda estavam a arder noutro depósito de petróleo no distrito de Proletarsk, também em Rostov, cerca de 10 dias depois de um ataque ucraniano, segundo os canais russos do Telegram.

Alexander Gusev, o governador de Voronezh, que faz fronteira com a Ucrânia, disse que os destroços de um drone lançado pela Ucrânia sobre a região provocaram um incêndio "perto de objectos explosivos", mas não houve detonação. O fogo foi extinto, disse Gusev no Telegram, e os habitantes começaram a regressar às suas casas em duas povoações de onde tinham sido retirados.

O Ministério da Defesa russo disse que oito drones de ataque foram destruídos na região de Voronezh, mas não deu pormenores. Os funcionários russos não costumam revelar a extensão total dos danos infligidos pelos ataques ucranianos.

Ambos os lados negam ter alvos civis na guerra, que se prolonga por 30 meses desde o início da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia, em Fevereiro de 2022. Kiev afirma que os seus ataques aéreos visam destruir infra-estruturas energéticas, de transportes e militares que são fundamentais para o esforço de guerra de Moscovo.