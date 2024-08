Roubados dois jarrões de “valor elevado” do Palácio de Monserrate em Sintra

O Palácio de Monserrate, em Sintra, foi alvo de um assalto na madrugada desta terça-feira, tendo os assaltantes conseguido roubar dois jarrões de "valor elevado", disse à agência Lusa fonte da empresa gestora deste monumento.

Sem adiantar muitos pormenores, fonte da Parques de Sintra - Monte da Lua referiu apenas que "houve uma intrusão" dentro do Palácio de Monserrate na madrugada de terça-feira e que foram roubados dois jarrões. "Foram tomadas todas as diligências e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. Neste momento, não podemos adiantar mais pormenores", ressalvou.

Relativamente aos jarrões, a mesma fonte escusou-se a fazer qualquer estimativa de valores, referindo apenas tratar-se de um "valor elevado".

As visitas ao Palácio de Monserrate ainda estiveram suspensas durante a manhã de terça-feira, retomando no período da tarde, segundo indicou a fonte do Parques de Sintra-Monte da Lua.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, que cita fonte oficial da GNR, o roubo foi participado na madrugada de terça-feira pela empresa de segurança privada que vigia o Palácio de Monserrate. A mesma fonte adiantou que o roubo foi concretizado através de escalamento, tendo sido ainda detectado o arrombamento de uma janela.

O Palácio de Monserrate foi construído em 1858, por ordem do milionário inglês Francis Cook, visconde de Monserrate, e foi a residência de verão da família. Pensa-se que durante a construção terão trabalhado no palácio mais de 2000 pessoas, 50 das quais empregues exclusivamente para a jardinagem.

Este monumento está classificado como imóvel de interesse público desde 1978.