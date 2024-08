Circulação de comboios na Ponte 25 de Abril condicionada devido a queda de catenária

A Fertagus alerta que “a circulação de comboios irá decorrer com constrangimentos, dos quais irão resultar atrasos significativos em todas as circulações”.

A circulação de comboios na Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa à margem Sul, está condicionada devido à queda de uma catenária, revelou esta quarta-feira, 28 de Agosto, fonte oficial da Fertagus, que explora aquele serviço rodoviário. A mesma fonte aconselha os passageiros a procurarem "soluções alternativas dentro do sistema Navegante", tais como autocarros ou barcos.

Na sua página na rede social Facebook, a Fertagus alerta para que "a circulação de comboios irá decorrer com constrangimentos, dos quais irão resultar atrasos significativos em todas as circulações". Afirmando que a queda da catenária da ponte ocorreu pelas 17h30, a fonte da Fertagus disse não ter previsão de quando o problema estará resolvido, uma vez que é da responsabilidade da Infra-estruturas de Portugal (IP).

Contactada pela Lusa, fonte da IP confirmou os condicionamentos naquela linha, adiantando que a "circulação está suspensa na via descendente entre Sete Rios e Alvito A", em Lisboa. "A circulação efectua-se em ambos os sentidos pela via ascendente entre as referidas estações", acrescentou, admitindo que são esperados atrasos nos comboios. A fonte da IP realçou que esta solução permite que os comboios circulem em ambos os sentidos, mas causa atrasos, uma vez que se está a usar apenas uma via.

Questionada pela Lusa, a fonte da IP disse não haver ainda previsão de quando a situação será normalizada.