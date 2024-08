Reis da Noruega vão ao casamento da filha com xamã, mas não querem ser fotografados

Haroldo V e a rainha Sónia fizeram saber que a participação no casamento de Märtha Louise com o xamã Durek Verrett será a título pessoal. A restante realeza nórdica também assume a mesma posição.

O casamento da princesa Märtha Louise com o xamã Durek Verrett vai ser capa da revista Hello e até se fala que a festa será seguida por uma equipa da Netflix para preparar um documentário sobre o casal. Mas os reis da Noruega, Haroldo e Sónia, não querem envolver-se no frenesim mediático e pediram para não serem filmados nem fotografados ao longo dos festejos dos próximos dias, até ao sábado, 31 de Agosto, dia que culmina com o casamento.

Quando foram anunciados os planos para o casamento da filha dos reis da Noruega, o rei Haroldo V, de 87 anos, fez saber que estaria presente para apoiar Märtha Louise, apesar de este não ser um festejo oficial da família real, até porque a princesa não desempenha quaisquer funções no quotidiano da coroa.

Contudo, sabe-se agora que os soberanos não querem ser fotografados e participarão na cerimónia apenas a título pessoal, tal como o príncipe herdeiro Haakon e a princesa Mette-Marit com os dois filhos, Ingrid Alexandra e Sverre Magnus. Mais: caso o pai da noiva faça um discurso esse deverá ser mantido em privado, sem ser citado na imprensa.

A irmã mais velha do rei, a princesa Astrid, com 92 anos, também viaja até Geiranger para a festa. Quem estará ausente é o filho mais velho da futura rainha, Marius Borg Høiby, de 27 anos, que enfrenta acusações judiciais por agressão. Marius é fruto de uma relação anterior de Mette-Marit.

Contudo, os noruegueses não são os únicos membros da realeza a pedir privacidade durante os festejos. De acordo com o site Royal Central, mais nenhuma casa real do norte da Europa participará de forma oficial. Aliás, a casa real dinamarquesa fez mesmo saber que “não estará oficialmente representada no casamento da princesa Märtha Louise com Durek Verrett em Geiranger”. Resta saber, contudo, se Frederik X e Mary participarão a título pessoal uma vez que é conhecida a amizade entre o dinamarquês e a princesa norueguesa.

Na vizinha Suécia, a princesa Victoria e o marido Daniel anunciaram que estarão presentes, tal como o irmão, o príncipe Carl Philip e a mulher Sofia. Contudo, tal como os restantes, frisaram que a presença é pessoal e não farão qualquer comunicado sobre o casamento.

As celebrações arrancam nesta quinta-feira com a chegada dos convidados a Geiranger, a mais de 500 quilómetros da capital, Oslo. Para este dia, está prevista uma festa de “Meet and Greet”, onde os convidados, que chegam de todo o mundo, terão oportunidade de se conhecer. Será um evento descontraído, onde os noivos pedem aos presentes que se vistam de forma sexy e cool, longe dos formalismos da realeza.

Cada convidado fica responsável pelos seus custos de alojamentos em dois hotéis reservados para o efeito. Contudo, o casal oferece um passeio de barco de três horas pela costa norueguesa com uma incursão pelos fiordes, na sexta-feira. Uma das paragens será na famosa Cascata das Sete Irmãs com água glaciar, que se estende por 250 metros. Ao final da tarde, está previsto mais um jantar seguido de festa temática latino-americana com baile de salsa.

No sábado é, finalmente, o dia do casamento no luxuoso Hotel Union e com maior formalidade. O código de vestuário pede às mulheres que usem vestido comprido e os homens devem optar pelo smoking. Todos os convidados estão proibidos de fazerem fotografias com os seus telemóveis, de forma a manter a privacidade.

“Destinados a encontrar-nos”

Apesar do pedido, Märtha Louise com o xamã Durek Verrett não são de manter segredos e têm falado abertamente sobre a relação, que foi anunciada em Maio de 2019. “Quando a Millana me disse que a Märtha era uma princesa, fiquei assustada. Tinha tido relações em que as pessoas me responsabilizavam pela sua felicidade e, por isso, decidi concentrar-me em Deus”, contou o norte-americano à revista Hello.

Mas os medos foram infundados e a química foi imediata. “Senti-me como se estivesse a cumprimentar um velho amigo. ‘Já o conheço’, disse eu, ao que ele respondeu: ‘Sim, estávamos destinados a encontrar-nos antes de nascermos’”, detalha Märtha Louise, que afirma acreditar que ambos se conheceram no Egipto noutra vida há milénios.

As posições polémicas de ambos sobre assuntos espirituais ─ Verrett diz ter previsto o 11 de Setembro ─, foram um dos motivos por que a relação chocou a Noruega, sobretudo em 2022, quando foi anunciado o noivado. Cinco meses depois do anúncio, em Novembro desse ano, a casa real fez saber que Märtha Louise já não representava o rei em eventos oficiais.

“Agora, eu podia escolher por mim própria! Mas os meus pais tiveram de esperar nove anos para poderem casar e sempre me disseram que queriam que eu casasse com quem eu quisesse”, declara a princesa de 52 anos, na mesma entrevista à Hello, em que conta que os pais deram a bênção à união depois de uma conversa sobre o futuro.

Este é o segundo casamento da quarta na linha de sucessão ao trono norueguês, que foi casada com o escritor Ari Behn, até 2017. Desse casamento resultaram três filhas: Maud Angelica, 20 anos, Leah Isadora, 19, e Emma Tallulah, 14. Em 2019, o ex-marido de Marta Luísa acabaria por cometer suicídio.

A vida amorosa do xamã de 49 anos também não é isenta de polémicas: é bissexual e manteve uma relação com Hank Greenberg durante oito anos, que terminou com acusações de violência e manipulação. Antes, em 2005, tinha sido casado com a checa Zaneta Marzalkova, que acusou de ter contraído matrimónio para obter autorização de residência nos EUA.

O casamento desta semana pode ser uma nova oportunidade de felicidade para ambos. “Para mim, casar vai selar a proximidade entre nós. É uma forma de elevar a energia e entrar numa nova fase da nossa relação”, declara a princesa. E o noivo concorda: “A Märtha e eu passámos por muitas tempestades, mas agora sentimos que podemos fazer tudo juntos ─ isso tornou-nos mais fortes.”