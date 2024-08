Louise pode vir a ser a primeira neta de Isabel II a seguir carreira militar

A sobrinha de Carlos III já pertence à academia militar na universidade, mas manifesta vontade de seguir a carreira no Exército depois do ensino superior.

A filha do príncipe Eduardo, Louise Windsor, pode ser a primeira neta de Isabel II a seguir-lhe as pisadas na carreira militar. A jovem de 20 anos, que não é princesa, está a estudar inglês na Universidade de St. Andrews na Escócia, mas já manifestou o desejo de “seguir carreira militar” depois da licenciatura, de tal maneira que já faz parte da equipa de treino militar da faculdade.

Caso venha a seguir a carreira militar depois do percurso académico, Louise Mountbatten-Windsor será também a primeira mulher da família a ter títulos militares ─ a tia Ana tem título militar, mas apenas honorário. Apesar da filha do duque de Edimburgo não ter falado oficialmente sobre o tema, tem-no escrito na sua página de LinkedIn onde revela querer seguir carreira “militar, diplomática ou no direito”, avança o Daily Mail.

Contudo, a jovem já vai dando os primeiros passos na Officers' Training Corps, uma academia militar dentro da universidade na Escócia, que dá treino militar aos estudantes, inclusive sobre como liderar em situações de crise. “Louise diz que está muito interessada numa carreira militar, servindo o rei e o país. Ela adora os cadetes do exército e apaixonou-se por eles”, escreve o The Sun.

Louise estuda na mesma faculdade onde esteve o primo William, bem como a princesa de Gales, Kate ─ foi lá que ambos se conheceram. Mas, se seguir a carreira militar, aproximar-se-á do percurso da avó, Isabel II, que serviu no Exército britânico durante a Segunda Guerra, em 1945, tendo escolhido a especialidade de mecânica. A então princesa, conta o biógrafo real sir John Wheeler-Bennett, “insistia em ser tratada como uma vulgar recruta do ATS (Serviço Territorial Auxiliar) e em não receber qualquer favor”. Na época, a Associated Press apelidou-a de “Princesa Mecânica Automóvel”.

A predilecção de Louise pelas Forças Armadas poderá, de facto, ser uma homenagem à avó, uma vez que era conhecida a proximidade entre a monarca, que morreu em 2022, e os netos mais novos ─ Louise tem um irmão, James, de 16 anos. A biógrafa real Ingrid Seward escreve, cita a revista Tatler, que estes “eram os netos que a rainha via mais” entre os dez.

Entre os netos rapazes, tanto William, como Harry, seguiram o percurso militar. Em 2010, o príncipe de Gales completou o curso de piloto de helicópteros, enquanto o duque de Sussex participou em duas missões no Afeganistão: primeiro como controlador aéreo avançado e depois enquanto piloto de helicópteros de ataque Apache.

Foto Louise a conduzir a carruagem no Jubileu de Platina REUTERS/Henry Nicholls

Louise também seguiu um dos passatempos favoritos do avô, o príncipe Filipe, além de ter herdado o seu apelido Mountbatten. Tal como o duque de Edimburgo, a jovem gosta de carruagens e aprendeu com o avô a comandar as rédeas dos cavalos. Em 2022, durante as celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, a neta mais nova conduziu uma antiga carruagem do avô, o que terá emocionado particularmente a rainha.

Apesar de serem dos membros mais trabalhadores da família real, os duques de Edimburgo, Eduardo e Sofia, sempre mantiveram privacidade no que toca à vida enquanto pais e têm uma reputação isenta de escândalos. O desejo de normalidade era tal que dispensaram o título de príncipe e princesa para os filhos, ao qual teriam direito enquanto netos da rainha. James é conde de Wessex e Louise é apenas lady.