O melão e as caralhotas voltam a ser as estrelas do Festival da Sopa da Pedra

O festival da Sopa da Pedra, em Almeirim, no distrito de Santarém, decorre entre 28 de Agosto e 1 de Setembro, no parque das Tílias, com gastronomia, artesanato e música.

O evento, organizado pela Câmara Municipal e pela Confraria Gastronómica de Almeirim, contará com as tradicionais tasquinhas montadas por associações locais, com a Sopa da Pedra, as caralhotas e o melão a serem o principal destaque nas ementas.

No ano passado, a organização alterou a planta do festival e este ano pretende consolidar essa mudança, "que teve bons resultados". "Decidimos colocar as tasquinhas junto ao artesanato. Nas edições anteriores o artesanato estava numa zona um bocado mais esquecida. Assim, quem vai às tasquinhas, passa obrigatoriamente pelo artesanato", explicou à Lusa Rui Figueiredo, da Confraria Gastronómica de Almeirim.

O Festival arranca na quinta-feira, às 19h, com as marchas populares da Universidade Sénior de Almeirim e com uma demonstração de cozinha, organizada pela Confraria Gastronómica da Madeira. O programa de animação conta este ano com um concerto da cantora Áurea (sexta-feira) e com um espectáculo do comediante Fernando Rocha (quinta-feira).

Segundo Rui Figueiredo, o festival tem atraído "um grande número de pessoas, não só do concelho de Almeirim, mas também dos concelhos vizinhos", com destaque para as pessoas oriundas do Algarve que, no regresso das férias, param para jantar. "Uma vez que o festival é no último fim-de-semana de Agosto, conseguimos apanhar as pessoas que vêm do Algarve. Almeirim, como está a meio caminho, entre o sul e o norte, consegue apanhar muitas pessoas de fora que param para jantar no festival", explicou.

Segundo Rui Figueiredo, este festival foi idealizado para celebrar a sopa da pedra e tornou-se, rapidamente, "num dos eventos mais importantes da região". "Nunca pensámos que o festival ia atingir esta dimensão. Em Almeirim, é a iniciativa que tem mais número de pessoas e uma maior exposição mediática. Foi uma aposta ganha e é de extrema importância para a cidade e economia", disse.

A iniciativa conta ainda com o tradicional "Festival de Folclore", com showcookings, organizados por confrarias de várias zonas do país, e ainda um espectáculo de recortadores, no domingo, na Arena de Almeirim, às 17h.

O Festival, que foi considerado o melhor evento gastronómico nos prémios do Turismo do Alentejo e Ribatejo de 2018, conta ainda com as actuações da banda Stoned (tributo aos Rolling Stones) e de African Groove (na quarta-feira), do DJ John Goulart (quinta-feira), DJ Cmyke (sexta-feira), Bom Batuque e DJ Miguel Simões (sábado), e a dupla Jorge Paulo e Susana (domingo).