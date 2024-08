Algarve vai ter voos directos com a Islândia: Play estreia-se em Faro em 2025

O voo inaugural está previsto para 12 de Abril, com dois voos semanais, aos sábados e quartas-feiras, até 29 de Outubro.

A PLAY é uma companhia aérea low-cost que liga a América do Norte à Europa, tendo a Islândia como hub central. Os passageiros podem tirar partido da opção única de escala da PLAY, que lhes permite explorar a Islândia durante um máximo de dez dias, sem custos adicionais, antes de prosseguirem a sua viagem transatlântica.

Na América do Norte, a PLAY opera voos a partir de Baltimore, Boston, Nova Iorque, Washington D.C. e Toronto.



Desde o lançamento do primeiro voo em Junho de 2021, a PLAY tem crescido rapidamente, operando agora uma frota de dez aeronaves Airbus A320/321neo com uma idade média de pouco mais de dois anos.

“Com a adição de Faro à nossa crescente rede estamos entusiasmados por oferecer mais oportunidades aos viajantes para explorarem o mundo de forma económica”, afirma Einar Örn Ólafsson, CEO da PLAY Airlines.