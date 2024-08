Xutos & Pontapés homenageados com moeda de cinco euros

O Banco de Portugal vai colocar em circulação, a partir de 4 de Setembro, uma moeda de colecção em homenagem à banda portuguesa Xutos & Pontapés. A moeda, no valor de cinco euros, será a segunda da série dedicada a músicos portugueses, que começou com Zeca Afonso, e foi desenhada pelo guitarrista Tó Trips, antigo integrante da banda Dead Combo.

A distribuição ao público será efectuada através das instituições de crédito, das tesourarias do Banco de Portugal e das lojas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda. Serão emitidas 30 mil unidades desta moeda especial, que será feita de cuproníquel, prata e ouro.

A moeda lançada na próxima semana terá, no anverso, um campo central com um X, primeiro símbolo gráfico da banda, à esquerda da legenda “Rock ‘n’ Roll desde 1979”. Na orla superior esquerda, circundando o X, a legenda “Xutos & Pontapés”, seguida do valor facial e do escudo nacional. Em baixo, na orla inferior direita, cinco estrelas e, no círculo exterior, pequenos pontos dispostos em circunferência, segundo descreve o Banco de Portugal.

No reverso, ao centro, a moeda terá a representação de dois antebraços cruzados, "um gesto iconográfico da banda", à esquerda, a legenda “Casa da Moeda” e a indicação do autor e à direita a legenda “Portugal” e o ano “2024". Em baixo, ao centro, estarão cinco estrelas e, no círculo exterior, pequenos pontos dispostos em circunferência.