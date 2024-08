Rússia perde terreno nas importações de petróleo, mas ainda é incontornável no gás

A Europa quer eliminar a dependência da energia fóssil russa até 2027, mas o gás liquefeito (GNL) por navio chega em maior quantidade do que antes do início da guerra.

Quando a Rússia iniciou a agressão militar à Ucrânia, em Fevereiro de 2022, era o maior fornecedor de petróleo, gás e carvão da Europa. A dimensão dessa vulnerabilidade ficou totalmente exposta no caso alemão, o famoso motor económico europeu, que tinha na Federação Russa o principal fornecedor energético e que, no caso do gás, dependia exclusivamente dos contratos com Moscovo.