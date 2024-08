Maré do mundo do vinho está a vazar

Quebra do consumo está a provocar uma redução das áreas de produção um pouco por todo o mundo. O custo de vida e as campanhas antiálcool estão a asfixiar a bonança do sector.

O consumo mundial de vinho atingiu o auge em 2007 e a partir desse ano parece ter entrado numa lenta, mas continuada, queda. No ano passado, de acordo com a OIV, Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o planeta bebeu 22 mil milhões de litros de vinho, menos três mil milhões do que no pico da tendência. Entre 2022 e 2023, a queda no consumo atingiu os 2,6%, o que corresponde a menos 800 milhões de garrafas no mercado. As causas para a queda são consensuais: o aumento do custo de vida nos países desenvolvidos, em particular nos Estados Unidos, o maior mercado mundial, e as campanhas contra o consumo de álcool promovidas à escala nacional ou pela Organização Mundial de Saúde.