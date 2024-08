Douro a braços com a pior crise das últimas décadas

Durante os últimos anos, a palavra crise foi-se instalando no quotidiano da região do Douro sem que ninguém fosse capaz de tomar medidas para a prevenir. Nesta vindima, a crise bateu à porta. Vitor Herdeiro, presidente de uma associação de pequenos lavradores, a Avadouriense, diz que todos os dias é procurado por pessoas “aflitas” por não saberem a quem entregar as uvas que estão prestes a ser colhidas. Rui Paredes, presidente da Federação Renovação Douro/Casa do Douro, não pára de atender telefonemas de lavradores a perguntar se sabe a quem podem vender a sua produção. No dia 7, centenas de produtores manifestaram-se na Régua e uma nova acção de protesto está marcada para o dia 30, em São João da Pesqueira. Mesmo os que têm comprador enfrentam um cenário penoso: em dois anos, as autorizações de produção de vinho do Porto, o famoso “benefício”, reduziram-se de 116 para 90 mil pipas de 550 litros, o que corresponde a um corte nos rendimentos da produção estimado em 26 milhões de euros.

