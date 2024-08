Crédito a particulares volta a acelerar à boleia de empréstimos ao consumo

A carteira total de crédito a particulares voltou a aumentar em Julho, a um ritmo mais acelerado do que nos últimos meses, numa altura os empréstimos ao consumo continuam a crescer de forma significativa e o crédito à habitação permanece praticamente estagnado, embora já com algum crescimento.

Os dados foram publicados, nesta quarta-feira, pelo Banco de Portugal (BdP), que dá que conta de que, no final de Julho, o stock total de crédito a particulares ascendia a 129.598 milhões de euros, valor que representa um aumento pouco significativo em relação ao mês anterior, de apenas 0,2%, mas uma subida de 1,13% face a igual mês do ano passado. É a primeira vez que se regista um crescimento superior a 1% desde Abril do ano passado.

Isto, num mês em que o montante total de crédito à habitação em carteira foi de 99.842 milhões de euros, uma subida de 0,5% em relação a Julho do ano passado. Este é o segundo crescimento anual consecutivo, depois de este indicador ter registado quedas durante 11 meses, numa altura em que, num contexto de taxas de juro em níveis historicamente elevados, várias famílias optaram por amortizar empréstimos antecipadamente, fazendo cair o stock de crédito à habitação.

Já o crédito ao consumo mantém a trajectória verificada há vários meses e continuou a crescer a ritmo acelerado em Julho, mês em que a carteira total deste segmento atingiu 21.849 milhões de euros, um aumento de 4,5% face a igual período ao ano passado.

Em sentido contrário, o crédito a empresas continua a cair, uma tendência verificada já desde Outubro de 2022. Em Julho, o crédito total a sociedades não financeiras fixou-se em 72.888 milhões de euros, uma queda de 1,13% em relação ao ano passado.

Depósitos aumentam 7%

Os dados divulgados pelo BdP mostram, ainda, uma nova aceleração nos depósitos de particulares, motivada pelo crescimento ainda verificado nos depósitos a prazo.

Em Julho, os depósitos de particulares totalizavam mais de 189 mil milhões de euros, um aumento superior a 7% em relação ao ano passado.

Deste montante, mais de 110 mil milhões de euros dizem respeito a depósitos a prazo, um valor que representa um crescimento de cerca de 16% em relação ao ano passado. Este movimento é explicado num contexto em que, no ano passado, ocorreu uma fuga de depósitos, com as famílias a optarem por aplicar o dinheiro em Certificados de Aforro, que, na altura, ofereciam uma remuneração mais vantajosa, tendo em conta a subida das taxas Euribor. Com o lançamento de uma nova série dos Certificados de Aforro, com uma rentabilidade significativamente inferior, a procura por depósitos a prazo voltou a aumentar.