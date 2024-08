Vuelta: Eddie Dunbar vence etapa, O’Connor continua líder

Eddie Dunbar (Jayco Alula), campeão nacional irlandês de contra-relógio, atacou no último quilómetro para vencer, esta quarta-feira, a 11.ª etapa da Volta a Espanha, uma tirada com partida e chegada em Padrón, na Galiza, com a extensão de 166,5 km de média montanha - incluindo duas contagens de segunda e duas de terceira categoria.

Para Dunbar foi a primeira vitória numa grande volta, num dia que voltou a fazer soar os alarmes entre os candidatos, sem que Ben O'Connor (Decathlon AG2R) - terminou em 42.º, a 4m08s de Dunbar - perdesse a liderança, mesmo cedendo mais de meio minuto para Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) e Enri Mas (Movistar).

Dunbar integrou o grupo de mais de três dezenas de ciclistas em fuga, que chegou a dispor de mais de seis minutos de vantagem sobre o pelotão, surpreendendo no final o belga Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck) e o o britânico Max Poole (DSM).

O grupo integrava ainda o neozelandês George Bennett (Israel), 16.º da classificação geral, a 9m50s à partida para a etapa e a cerca de seis minutos de Primoz Roglic, o que configurava, à entrada dos últimos 40 quilómetros uma séria ameaça aos lugares de pódio.

Xandro Meurisse (Alpecin Deceuninck) esteve em destaque ao atacar na segunda subida, em Puerto Aguasantas, mas a aventura do ciclista belga acabou a 32 quilómetros do final, altura em que o pelotão tentou encurtar distâncias para evitar a intromissão de Bennett na discussão pelos lugares cimeiros.

O dia reservou, ainda, um pequeno susto para Richard Carapaz (EF Education), terceiro da geral, vítima de uma queda aparentemente sem consequências de maior, mas que tirou o equatoriano da discussão na hora em que Roglic e Enric Mas atacaram O'Connor.

As grandes decisões chegaram com a última subida, uma sequência de rampas com média superior a nove por cento de inclinação, relativamente curtas, que levaram à explosão e desintegração do grupo de fugitivos e à recuperação de Roglic e Mas em relação ao líder.

Bennett acabaria por chegar em 12.º lugar, a quatro segundos do vencedor, mas com menos de três minutos de vantagem para Roglic e Mas (35.º e 37.º, a 3m31s de Dunbar), pelo que teve de contentar-se com a entrada no top 10.

A 12.ª etapa reserva uma subida de primeira categoria no final dos 137,5 km, em Manzaneda, e nova oportunidade para os candidatos atacarem O'Connor.