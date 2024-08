Quinta na TV: Homicídios ao Domicílio, Kaos e 25 de Abril

O dia faz-se ainda com The Florida Project e as estreias das séries L Word: Geração Q, Presidente Por Acidente e Exterminador Implacável Zero.

CINEMA

The Florida Project

TVCine Edition, 23h

Florida, EUA. Moonee tem seis anos e vive com Halley, a mãe, num motel de beira de estrada próximo do parque da Disney. Ela é alegre e inteligente e os seus dias são passados a brincar com as crianças que ali habitam; já Halley é uma jovem inconsequente que sobrevive graças a subsídios estatais e alguns biscates mais ou menos legais. Mas é Bobby, o gerente, quem vai garantindo a segurança necessária àquele pequeno grupo de crianças, que o olham como se de um verdadeiro pai se tratasse… Estreado no Festival de Cinema de Cannes, um filme dramático escrito e realizado por Sean Baker, o responsável por Tangerine que este ano ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes com Anora. No elenco participam os actores Brooklynn Prince, Christopher Rivera, Valeria Cotto, Aiden Malik, Bria Vinaite e Willem Dafoe, que foi nomeado para um Óscar, entre outros.

SÉRIES

Homicídios ao Domicílio

Disney+, streaming

Estreia da quarta temporada. A série cómica com Steve Martin, que também a co-criou, Martin Short e Selena Gomez em que um trio improvável investiga homicídios no prédio onde todos moram em Nova Iorque e regista isso em podcast está de volta. Desta vez, rumam até Hollywood porque vai haver uma adaptação cinematográfica do podcast. Ao mesmo tempo, investigam o assassínio de Sazz (Jane Lynch), que era a dupla do actor Charles-Haden Savage, a personagem de Steve Martin. Há inúmeras caras novas: de Kumail Nanjiani a Melissa McCarthy, de Zach Galifianakis a Molly Shannon, passando por Eva Longoria, Eugene Levy ou Richard Kind.

L Word: Geração Q

TVCine Edition, 22h10

Estreia da terceira temporada. Datada de 2022, esta é a derradeira temporada da sequela de L Word, a série clássica passada no seio de um grupo de mulheres lésbicas e bissexuais na Califórnia que durou originalmente de 2004 a 2009. Desenvolvida por Marja-Lewis Ryan a partir da criação original de Ilene Chaiken, Kathy Greenberg e Michele Abbott, tem uma perspectiva mais inclusiva, passada uma década depois das histórias originais, com algumas das personagens da série anterior a regressarem. Foi cancelada no ano passado.

Kaos

Netflix, streaming

Estreia. Jeff Goldblum é Zeus, o pai dos deuses, nesta série de mitologia grega passada no mundo contemporâneo, uma criação de Charlie Covell, que adaptou também para a Netflix The End of the F***ing World. Nesta série, Zeus descobre uma ruga na testa e começa a achar que o seu reinado acabou e, por conseguinte, o mundo também está a chegar ao fim. Ao mesmo tempo, há humanos que vão descobrindo que estão ligados a uma profecia. No elenco há nomes como Janet McTeer como Hera, Cliff Curtis como Posídon, David Thewlis como Hades, Killian Scott como Orfeu, Debi Mazar como Medusa ou Aurora Perrineau como Eurídice.

Presidente Por Acidente

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada. Stéphane Blé é um professor idealista que, na primeira temporada desta série cómica francesa estreada no início do ano passado, se viu envolvido, do nada, na corrida à presidência. Nesta época desta criação de François Uzana e Jean-Pascal Zadi, que é também o protagonista e realizador, Blé chegou a presidente, e o governo dele não começa nada bem, com problemas nacionais e internacionais e todo o tipo de percalços.

Exterminador Implacável Zero

Netflix, streaming

Estreia. Esta série anime passa-se no universo de O Exterminador Implacável, iniciado por James Cameron com o filme homónimo de 1984. Não há cá Arnold Schwarzenegger, mas sim Timothy Olyphant, de Deadwood e Justified, a dar voz à personagem que lhe dá o nome e que voltou de 2022 para os anos 1990 para assassinar um cientista que está, no Japão, a desenvolver uma inteligência artificial para competir com a Skynet. Há ainda as vozes de André Holland, Sonoya Mizuno, Rosario Dawson e Ann Dowd. Uma série escrita por Mattson Tomlin e realizada por Masashi Kudō.

DOCUMENTÁRIO

Portugal: Liberdade e Paz

RTP3, 23h

Em 1974, o programa Magazine 52, da estação francesa ORTF, fez uma reportagem sobre o 25 de Abril, com entrevistas a nomes como Pedro Feytor Pinto, Jean Barreto, Otelo Saraiva de Carvalho, Pereira de Moura, Tavares Rodrigues ou Mário Soares.