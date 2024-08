Kiarostami no Inverno

Quando morreu, em 2016, Abbas Kiarostami era praticamente um cineasta em exílio profissional, que não filmava uma longa-metragem no Irão há quase dez anos (Shirin, de 2008), e fizera as suas duas derradeiras ficções (Cópia Conforme e Like Someone in Love) em Itália e no Japão, respectivamente. Era também, desde os anos 2000, um cineasta cada vez mais atraído pelo cinema como “arte conceptual”, não-narrativa, materialista, geradora de objectos que se colocavam, e várias vezes a cruzavam, na fronteira entre o que é para ser visto, muito classicamente, em sala de cinema, e o que é para ser “exposto” em galerias, em instalações.

