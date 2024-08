Foguetão europeu Vega vai fazer o seu último voo a 4 de Setembro

A bordo do foguetão seguirá o satélite Sentinel-2C, o mais recente da constelação de satélites Sentinel-2, para monitorização da água, cobertura do solo, atmosfera e zonas costeiras.

O foguetão europeu Vega fará o seu último voo a 4 de Setembro, transportando o mais recente dos satélites Sentinel-2 do programa Copérnico de observação da Terra, indicou na terça-feira a Agência Espacial Europeia (ESA).

A descolagem, da base espacial europeia de Kourou, na Guiana Francesa, está marcada para as 22h50 locais de 3 de Setembro (02h50 de 4 de Setembro em Lisboa).

A bordo do foguetão seguirá o satélite Sentinel-2C, o mais recente da constelação de satélites Sentinel-2, para monitorização da água, cobertura do solo, atmosfera e zonas costeiras.

O Sentinel-2C vai juntar-se aos satélites Sentinel-2A e Sentinel-2B, lançados a bordo de um foguetão Vega em 2015 e 2017, respectivamente, mas que têm o fim da missão previsto para este ano.

O voo inaugural do foguetão Vega ocorreu em Fevereiro de 2012 e, desde então, esta gama de lançadores realizou mais de uma centena de missões para o espaço.

O foguetão, o primeiro de um programa de lançadores totalmente gerido pela ESA, foi construído para enviar pequenos satélites para a órbita terrestre baixa.

O programa de lançamentos da versão melhorada do Vega, o Vega-5, tem estado suspenso desde a falha do primeiro voo comercial, em Dezembro de 2022. Espera-se a retoma de voos antes do fim do corrente ano.

A 9 de Julho, a Europa lançou com êxito o novo foguetão Ariane 6, que levou a bordo um nanossatélite português, o ISTSat-1, construído por professores e alunos do Instituto Superior Técnico (IST).

O Ariane 6, cujo voo inaugural ocorreu com um atraso de quatro anos, sucede ao Ariane 5, que fez o seu último voo em Julho de 2023.

Um segundo lançamento do Ariane 6, desta vez comercial, está previsto até ao final do ano.