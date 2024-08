Limpeza de ficheiros: SNS vai contactar 265 mil utentes com registos incompletos

Há 323 mil pessoas que correm o risco de passarem a inactivas no Registo Nacional do Utente porque a sua informação não está completa. Os que têm contactos vão ser avisados para completarem dados.

Cerca de 265 mil cidadãos com a informação incompleta na base de dados do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vão começar a ser contactados a partir desta quarta-feira para irem aos centros de saúde preencher os dados obrigatórios que estão em falta, adiantou esta terça-feira a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

“Actualmente existem 323 mil registos de utentes com informação incompleta no RNU [Registo Nacional de Utentes, a base de dados do SNS em Portugal continental]. Com a aplicação da medida, estima-se que serão contactados 265 mil utentes (82%) que têm telemóvel ou e-mail registado”, explica a ACSS.

Uma fonte deste organismo explicou posteriormente ao PÚBLICO que esta é a primeira fase do processo e que, relativamente às cerca de 58 mil pessoas com dados incompletos que não têm contactos registados, o que se irá fazer é "tentar contactá-las através de diversos meios, nomeadamente das juntas de freguesia, e, eventualmente, indo bater-lhes à porta".

Quanto àquelas que têm telemóvel ou e-mail registado, essas serão contactadas através de SMS ou de correio electrónico nesta iniciativa que, na prática, é uma nova actualização do Registo Nacional de Utente. Recorde-se que a anterior tutela levou a cabo uma limpeza de ficheiros que permitiu retirar da base de dados nacional e dos ficheiros dos médicos de família quase 300 mil pessoas entre 2023 e o início deste ano.

O regulamento do Registo Nacional do Utente estipula que a inscrição numa unidade de cuidados de saúde primários pressupõe um registo activo, através do preenchimento integral dos dados biográficos do utente (como nome, idade, sexo, país de naturalidade e nacionalidade) e a apresentação de documentação de identificação e registo de residência nacional, lembra a ACSS.

No caso de cidadãos estrangeiros, "é ainda necessária a apresentação da autorização de residência válida (excepto para os menores de idade), quando aplicável".

Vai ser a ACSS, em articulação com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a notificar os utentes que têm os registos incompletos, alertando-os para a necessidade de se dirigirem às respectivas unidades de saúde e completarem a informação em falta em falta na sua inscrição no Registo Nacional de Utente, “condição obrigatória para manter a inscrição activa nos cuidados de saúde primários”, sublinha aquele organismo.

A ACSS acrescenta que o "processo de qualificação de informação do RNU, que tem vindo a ser realizado de forma gradual pelas entidades do Ministério da Saúde com o objectivo de qualificar a informação existente no RNU, tem decorrido com grande rigor, integrando medidas preventivas de contacto com os utentes, de forma a não colocar em causa o seu acesso ao SNS".