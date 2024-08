Está procurando emprego em Portugal? Há várias empresas contratando

Somente a Embraer, que controla a OGMA, tem 200 vagas em aberto. Mas as oportunidades estão espalhadas por áreas como as de tecnologia, beleza e alimentação. Prepare o currículo e a documentação.

Brasileiros que moram em Portugal ou desejam viver no país europeu devem ficar atentos: há boas oportunidades de empregos em empresas de diversos setores da economia. Somente a gigante Embraer, que controla, em solo português a OGMA, do ramo aeronáutico, está com 200 vagas em aberto.

Os postos de trabalho, segundo o site da companhia, destinam-se ao reforço das equipes de produção e suporte, especialmente com formação em engenharia ou gestão industrial. São cargos de engenheiros de planejamento, gestor de transportes e aduaneiros, engenheiros de produção, coordenador de engenharia aero-estrutural, operador de máquinas e técnico de qualidade, entre outros.

Por questão estratégica, nem a Embraer nem a OGMA informam os salários ofertados para cada função. Como se trata de um mercado muito específico e bastante competitivo, os valores são acertados diretamente com os interessados. A planta portuguesa da Embraer está operando a todo vapor, pois se tornou o centro de montagem dos avisões A-29 Super Tucano, já adaptados para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). O presidente da empresa brasileira, Francisco Gomes Neto, confirmou que também os cargueiros militares KC-390 terão configuração para a OTAN.

Em forte processo de expansão, a Watermelon Tecnologia, com escritórios em Lisboa e no Porto, está contratando pelo menos 30 profissionais. “Neste momento, temos 30 vagas em aberto, mas a perspectiva é de dobrar esse número”, afirmou a diretora de Recursos Humanos da companhia, Regina Bronstein. Ela explicou que o total de contratações é cíclico, variando de acordo com a demanda da companhia, originária de Campinas, São Paulo.

A Watermelon está à procura de desenvolvedores de sistemas, com experiência de pelo menos dois anos na área e, de preferência, que tenham prestado serviços no ramo de saúde. “Temos vários clientes nesse segmento em Portugal”, disse Regina. Segundo ela, o regime de trabalho proposto é híbrido. “Pelo menos uma vez por semana, os contratados devem trabalhar no escritório, no Porto ou em Lisboa”, acrescentou. Nem todos os serviços realizados pelos novos funcionários serão para empresas portuguesas. Há a possibilidade de atendimento de Portugal a firmas que estão no Brasil.

Regina não revela o valor dos salários que a Watermelon está oferecendo para as vagas em aberto. “Pode variar muito. O que posso dizer é que vai depender da posição, do que o candidato traz de experiência. Mas sempre dentro da faixa do que é praticado no mercado”, explicou. Além do salário, a empresa oferece ajuda de custo e seguro de saúde. As inscrições podem ser feitas pela internet.

Sobre o mercado de trabalho na área de tecnologia, ela considera que está aquecido e desequilibrado no sentido da oferta e da demanda, o que, para ela, tem a ver com uma questão geracional. “A geração mais jovem está menos vinculada às empresas e mais ligada a projetos. Isso traz uma rotatividade maior”, ressaltou. Ela destacou ainda a falta de diversidade no setor. “Há muito mais homens do que mulheres. As meninas precisam ser estimuladas a entrarem para o mundo da tecnologia”, aconselhou.

Exigências

Rotatividade elevada também se observa nos ramos de bebidas e de alimentação. Dona das cervejarias Gulden Draak e Delirium Café, Verônica Fernandes pretende contratar pelo menos 14 funcionários, a maior parte deles para a nova loja que deverá ser aberta no final de outubro na área gourmet do Shopping Vasco da Gama. A unidade, que levará a marca Gulden Draak, está em fase de obras, mas o processo seletivo dos trabalhadores está em pleno andamento e os currículos podem ser enviados para os e-mails guldendraaklisboa@gmail.com e deliriumcafelisboa@gmail.com.

Foto A cervejaria Gulden Draak está recrutando pessoal para a nova loja que abrirá no Shopping Vasco da Gama Arquivo pessoal

É necessário, porém, que os candidatos falem fluentemente português e inglês, pois há funções, como as de atendimento de mesa, que exigem inteiração com os clientes para explicar a diversidade de cervejas oferecidas pelas casas. “Somos muito rigorosos na qualidade dos nossos serviços”, avisou Verônica.

Os salários começam a partir de 1 mil euros (R$ 6 mil) e variam de acordo com as funções exercidas. “Temos enfrentado uma certa dificuldade para encontrar bons profissionais. E a alta rotatividade é uma realidade, pois contratamos, com certa frequência, estudantes. Dois deles acabaram os mestrados e um está voltando para o Brasil e outro, indo para a França”, complementou a empresária, que é brasileira.

Proprietário da rede de restaurantes Palaphita, com unidades em Cascais e em São Pedro do Estoril, Mário de Andrade conta que está contratando pelo menos 15 pessoas para quase todas as áreas. “Só não temos vagas para as funções da cozinha, nas demais, há oportunidades”, disse. Segundo ele, como o verão começou mais tarde neste ano e está se prolongando além do previsto, vários estudantes que retornarão às aulas estão se desligando e está mais complicado substituí-los. Além disso, como o sistema de trens em Cascais está em obras, a mobilidade para os funcionários está difícil. Isso pesa na decisão dos interessados.

Os restaurantes Palaphita são ao ar livre, o que agrada a clientela. Contudo, por falta de mão de obra, o horário de funcionamento se restringe entre 12h e 22h. “Gostaríamos de ampliar o horário de atendimento, pois temos licença para isso, mas não há como. Faltam garçons, copeiros, recepcionistas”, detalhou Andrade.

Ele afirmou que os salários de funções básicas começam em 820 euros (R$ 4.920), mas, ao fim do mês, são acrescidos, em média, em 500 euros (R$ 3 mil) com o rateio das gorjetas entre os funcionários. “Isso é um bom diferencial”, destacou o empresário. Os interessados devem enviar os currículos para palaphitarh@gmail.com.

Foto A rede de restaurantes Palaphita está com 15 vagas em aberto, principalmente, na unidade de São Pedro do Estoril Marcelo Tabach

Beleza e cuidados

Aqueles que se especializaram no mundo digital têm boas chances de empregos na Embelleze, que comercializa produtos para cabelos. “Toda a nossa operação é online”, ressaltou Vivian Santalucia, gerente-geral da companhia na Europa. Ela disse que os salários dependem da vaga, mas reconheceu que, com a forte concorrência por profissionais da área, está difícil contratar pessoas mais qualificadas “com salários razoáveis”. O valor inicial disponível é de 820 euros (R$ 4.920), porém, há distribuição de prêmios de acordo com o desempenho.

Para as vagas de operador de armazém, que cuida da logística de entrega dos produtos da empresa, os brasileiros têm se destacado. “Há facilidade dos brasileiros de se adaptarem a essa função, que prepara as encomendas, recebe mercadorias. E a eficiência nessa área é muito importante, pois atendemos toda a Europa, o Norte da África e as ilhas que estão vinculadas à França”, ressaltou. Os currículos podem ser enviados para o e-mail cv@embelleze.com.

A oferta de vagas de trabalho em Portugal atrai muito gente, mas é preciso seguir regras básicas para que o desejo de se ter um contracheque mensal não se transforme em frustração. Os brasileiros que vivem em território luso, por exemplo, necessitam estar com toda a documentação em dia, como sempre alerta o advogado Fábio Pimental, especializado em imigração. As empresas não aceitam contratar pessoas que possam trazer problemas com a fiscalização e precisam preservar a imagem.

No caso daqueles que estão no Brasil, o primeiro passo é buscar um dos consulados portugueses espalhados pelo país para obter um visto de trabalho. Portugal facilitou a vida de cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), incluindo os brasileiros. Esse visto permite a procura de emprego em Portugal por até 120 dias. Mas é preciso comprovar capacidade de se manter no país durante esse período. Há outro empecilho no meio do caminho, lembrou a solicitadora Elisa Hachem: os consulados estão demorando meses para conceder a documentação, por falta de pessoal.