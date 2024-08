Montenegro quer candidato do PSD a Belém, vencer autáquicas e tirar corrupção dos “extremos”

Primeiro-ministro e líder do PSD recandidata-se à presidência do partido com uma moção que promete combate à corrupção e “prioridade máxima” à saúde.

Dois anos depois de chegar à liderança do partido, Luís Montenegro recandidata-se a presidente do PSD como primeiro-ministro e já de olhos postos nas duas próximas eleições: as autárquicas e as presidenciais. Na moção de estratégia global que levará ao congresso de 21 e 22 de Setembro, o líder do PSD traça o perfil que merecerá o apoio dos sociais-democratas, deixando claro que pretende um nome saído das hostes partidárias. Mas antes disso, Montenegro quer vencer as eleições autárquicas. Pelo meio, dedica vários parágrafos ao combate à corrupção, que estabelece como uma prioridade política e avisa que “os moderados” não podem “deixar para os extremos o monopólio deste assunto”.