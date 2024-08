Dia Mundial do Cão

O Dia Mundial do Cão celebra-se a 26 de Agosto. Evoco todos os cães maltratados e negligenciados. A veterinária municipal ainda não é uma realidade em Portugal. Quantos idosos têm como única presença diária um animal de companhia? Com parcas reformas não é fácil tratar daqueles que são fiéis. Custa ler tabuletas informando que há praias onde não são permitidos cães mesmo usando trela. É sabido que as pessoas sujam mais o areal de uma praia do que os animais de companhia. No entanto, quando é preciso cães altamente treinados, são usados para resgatar pessoas de escombros. À memória de todos os cães eternamente presentes.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Partos

Nos últimos meses tenho visto publicado um maior número de cartas subscritas por leitoras do que era habitual, o que me apraz. No dia 24, a leitora M.D.A. concordou com Eduardo Barroso "(sobre a obrigação de os novos médicos fazerem serviço obrigatório no SNS)", com o que eu também concordo em absoluto.

Nunca fui médica nem enfermeira, nem tenho ou tive na família alguém que o tenha sido, mas discordo muito quando esta leitora se indigna por considerar que numa mesma maternidade 25 partos em 24 horas pode não ser excessivo. É que nem todos os partos são "normais"! Ou seja, há os simples e os que são mais demorados, requerendo maior acompanhamento, ou até uma cesariana não programada como último recurso. E o pessoal médico e de enfermagem não se pode desdobrar entre a enfermaria e a sala de operações, deixando ao acaso as demais parturientes.

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Política editorial

Desilude-me o PÚBLICO porque acreditava que, actualmente, o mais importante a nível mundial fosse a guerra que Israel faz contra os palestinianos. Já não nega que o que pretende é tomar toda a Palestina, Gaza, Cisjordânia...

Já chamam genocida a Israel, continuam, porém, a bombardear Gaza. A culpa é também dos Estados Unidos, que não assumem que o armamento que continuam a fornecer a Israel tem um papel fundamental nesse genocídio. É também a Europa que continua a olhar para o lado como não tivesse tido um papel preponderante na imposição de Israel no território palestiniano. O PÚBLICO não pode lavar as mãos, como é hábito também com os comentadores televisivos. Em Portugal, ninguém quer tomar uma posição política séria. Nunca se é nem a favor nem contra qualquer assunto sensível. Há que tomar posições firmes!

Helena Azul Tomé, Lisboa

Rentrée política

É sempre um momento especial quando lustrosos representantes do povo se juntam para "botarem faladura" em nome dessa populaça pouco esclarecida. Mas, este ano, tal rentrée tem dado para tudo: universidades nas praias, academias em esplanadas, até um casamento entre a mesma família política, para agora chegarmos à Festa do Avante!, na Atalaia, a qual será politicamente a mais concorrida e esclarecida. Haverá concertos suficientes para tanto desconserto social.

Depois, e como sempre, de alguns dizerem que alguns partidos são farinha do mesmo saco, um líder houve que apelidou dois partidos de "toranja". Já Paulo Raimundo, esconjurando tudo à sua volta, afirmou, mais ou menos, que se “o nosso povo” fosse mais esclarecido, mais ninguém tinha votos, enquanto o "sol brilharia para todos nós" e um só partido bastaria.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Turistas: a origem do problema

Neste momento é evidente que existe um excesso de turistas em muitas cidades da Europa, Lisboa incluída. No caso português, é um crescimento bem acarinhado pelos responsáveis públicos, porque incentiva a construção (de hotéis), aumenta o emprego (de baixos salários) e aumenta o PIB sem grande esforço para o Governo. Torna é o centro das cidades inabitável e não frequentável, mas, enfim, adiante. Mas como é que chegamos a esta invasão de turistas? A principal causa é a descida abrupta do preço das viagens de avião, desde os anos 80-90 do século passado, com a desregulamentação do sector. Hoje vai-se passar um fim-de-semana a uma cidade europeia como dantes se ia à serra da Estrela. Aliás, há voos mais baratos para Paris do que me custa ir e vir ao Algarve de carro. Em todo o mundo, todos os dias há cerca de 100.000 voos! Insustentável. Fenómeno igual ocorre com os chamados cruzeiros. Estes grandes poluidores — aviões e cruzeiros — deviam ser obrigados a incorporar fortemente no preço da viagem o custo do CO2 que geram e outros danos ambientais que criam, aumentando, claro, o custo das viagens e, assim, parando com o aumento do seu número ou, mesmo, como seria desejável, fazendo-o regredir para níveis aceitáveis à vida dos habitantes locais e sustentável para as gerações futuras.

Fernando Vieira, Lisboa