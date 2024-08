Visitas grátis a 44 locais mostram a história de Lisboa através da arqueologia

Todos os dias milhares de pessoas passam pela Praça de Luís de Camões, em Lisboa. Poucas saberão que, por baixo desse largo, no parque de estacionamento, existem artefactos e estruturas do século XVII. Este é um dos espaços incluídos na Open House Arqueologia, que decorrerá no fim-de-semana de 14 a 15 de Setembro. Durante esses dois dias, na companhia de especialistas, será possível visitar 44 locais, de Belém ao Beato, que guardam vestígios arqueológicos que ajudam a contar a história da cidade. Todas as visitas são gratuitas, mas sujeitas a inscrições prévias, que já estão abertas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt