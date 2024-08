Homem detido por roubo e homicídio da tia em Peniche

Um homem, de 26 anos, foi detido por suspeitas de roubo e homicídio da tia, a mulher encontrada morta em casa "com sinais de violência" na segunda-feira, em Peniche, no distrito de Leiria, anunciou a Polícia Judiciária (PJ). Em declarações à Lusa, o director da PJ de Leiria, Avelino Lima, explicou que a mulher, de 73 anos e que vivia sozinha, foi encontrada morta "com sinais de violência" e terá sido "sufocada no pescoço através de uma peça de roupa".

A investigação da PJ levou os inspectores até ao sobrinho da vítima, acrescentou o responsável, salientando que existia "uma grande diferença de força" entre ambos. Avelino Lima adiantou ainda que a PJ apreendeu "bens pessoais da senhora" em casa do sobrinho, acreditando que "um volume bastante considerável de bens terá sido recuperado". O homem foi detido, fora de flagrante delito, tendo assumido os factos à Policia Judiciária, acrescentou.

Em comunicado, a PJ refere que os crimes terão sido praticados na sexta-feira à tarde, quando o suspeito se dirigiu a casa da vítima, "exigindo dinheiro". Perante a recusa da tia, "agrediu-a violentamente, utilizando um pano que envolveu no pescoço, provocando-lhe a morte, por asfixia", indica a PJ. Ainda segundo a PJ, após consumar o homicídio, o suspeito apropriou-se de "variadíssimos bens da vítima, abandonando a residência onde os factos ocorreram".

Na nota, a PJ adianta igualmente que, como a vítima já não era vista há alguns dias, a pedido de familiares os bombeiros foram chamados na segunda-feira, pelas 12h20, para abrir a porta da habitação, através de arrombamento. Os bombeiros, acompanhado pela PSP, encontraram a mulher morta dentro de casa, com sinais de violência, tendo sido accionada a Polícia Judiciária. O suspeito, sem antecedentes criminais, vai ser ouvido na quarta-feira, em primeiro interrogatório judicial, pelo juiz de Instrução Criminal no Tribunal de Leiria, para lhe serem aplicadas medidas de coação, acrescenta a PJ.