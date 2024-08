Salvador Sobral deixa Lisboa e muda-se para Barcelona: “Sou um adulto cheio de ilusões e já sem enfermidades”

O cantor Salvador Sobral vai deixar Lisboa e mudar-se, com a família, para Barcelona. A decisão foi anunciada pelo próprio numa publicação no Instagram.

"Era um jovem cheio de esperanças e ainda sem enfermidades (ou seja, ainda sem preocupações). Sou um adulto cheio de ilusões e já sem enfermidades (mas com muitas preocupações)", escreveu o cantor, recordando os tempos em que viveu na cidade espanhola, há vários anos, e mencionando a insuficiência cardíaca de que padecia antes de ser submetido a um transplante de coração, em 2017.

O vencedor da edição de 2017 do Festival Eurovisão refere ainda que esta será uma "grande aventura". "Sinto que é um local para nós três sermos felizes. Barcelona está viva e vibrante, com as extremidades em progresso. A cidade é plana, mas o talento artístico em todas as suas expressões é poderoso em todos os momentos", apontou.

"Felizmente", como escreveu o cantor de Amar Pelos Dois, irá voltar ao seu país "amiúde"e já tem concertos marcados em Portugal em todos os meses até ao final do ano: 19 de Setembro no Seixal, 24 de Outubro no Sardoal, Misty Fest no Porto, Lisboa e Braga, a 26, 27 e 29 de Novembro, e Santarém a 8 de Dezembro.