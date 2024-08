Morreu a ginasta Natalia Stichova ao cair de um penhasco quando fazia uma selfie

Embora o incidente tenha ocorrido a 15 de Agosto, na Alemanha, a sua morte foi seis dias mais tarde, na passada quarta-feira, depois de ter estado internada no hospital e com danos irreversíveis.

A tentativa da ginasta checa Natalia Stichova, 23 anos, de tirar uma selfie arriscada acabou por terminar da pior maneira. A jovem terá caído de cerca de 80 metros de altura, de uma montanha junto ao Castelo de Neuschwanstein, na Alemanha, conhecido por ser o "Castelo da Bela Adormecida", por ter inspirado Walt Disney. Stichova era atleta e treinadora no clube de T.J. Sokol Pribram, na cidade de Pribram que fica na região da Boémia Central.

Embora o incidente tenha ocorrido a 15 de Agosto, na Alemanha, a sua morte ocorreu seis dias mais tarde, na passada quarta-feira, dia 21, depois de ter estado internada no hospital e com danos irreversíveis. A família decidiu retirar o suporte de vida que a mantinha em coma, noticiam nesta terça-feira os jornais The Sun e Marca.

A jovem estava com o namorado e com dois amigos de visita ao castelo alemão, na zona da Baviera, quando o incidente ocorreu. Segundo as autoridades, o percurso que fez na montanha de Tegelberg, que faz parte dos Alpes, é classificado como uma "subida desafiante".

Segundo um dos amigos, testemunha do incidente, em entrevista aos meios de comunicação social checos, Stichova preparava-se para tirar uma selfie em frente ao castelo, à beira do precipício, quando um dos pés parece ter escorregado e a jovem resvalou pela montanha. "Ela caiu de uma altura de cerca de 80 metros. Nunca saberemos se escorregou ou se um pedaço da borda da rocha se partiu", disse a testemunha, citada pelo Daily Mail.

Era comum a jovem partilhar nas suas redes sociais fotografias das viagens que fazia, mostrando-se no topo das montanhas com o seu equipamento de treino e fazendo um pose que evidenciava os seus dotes de ginasta como, por exemplo, no Pico do Arieiro, o ponto mais alto da Madeira.

Segundo O Globo, a mãe de Natalia prestou uma homenagem emocionada na sua conta de Instagram, descrevendo-a como "incrível", expressando o seu orgulho e destacando o impacto positivo que a jovem teve na sua vida e na vida dos irmãos. "Não há ninguém que não a amasse. A nossa Natalia era a pessoa mais querida", escreveu a mãe, dita o Mirror.

"Perdeu a sua luta pela vida no dia 21 de Agosto, às 5h30 da manhã. A Natalia espalhou sorrisos ao longo da sua curta vida, e é assim que a recordaremos para sempre", declarou o seu clube desportivo num comunicado, no Instagram, lamentando a sua morte e apresentando as condolências à família e amigos.

Segundo o The Sun, não é a primeira vez que alguém perde a vida na região de Schwangau, onde fica o castelo. Ainda este ano, em Junho, uma turista norte-americana foi morta depois de um alegado tarado sexual a ter atirado de uma ponte para uma ravina, enquanto a sua companheira de viagem tentava evitá-lo. As duas jovens, de 21 e 22 anos, conheceram o homem de cerca de 30 anos, no local, e estavam a visitar o castelo quando foram atacadas.

Também não é a primeira vez que alguém perde a vida ao fazer uma selfie. No final de Julho do ano passado, o francês Remi Lucidi, de 30 anos, morreu em Hong Kong, quando tentava uma acrobacia no Tregunter Tower, um edifício de 68 andares. O objectivo seria tirar uma selfie no topo da estrutura. Em 2018, no Panamá, uma portuguesa morreu ao cair do 27.º andar de um edifício quando tentava fazer um auto-retrato com o telemóvel.

De acordo com um estudo de 2022, publicado no Journal of Travel Medicine, em todo o mundo, registaram-se 379 mortes relacionadas com selfies, entre 2008 e 2021, cita o Euronews. Um valor quatro vezes superior ao número de pessoas que, no mesmo período, morreram por terem sido atacadas por tubarões. A procura pela selfie perfeita para publicar nas redes sociais levou os turistas a assumir riscos que podem resultar em incidentes trágicos. Além das quedas fatais, verificam-se acidentes com carros e comboios, encontros com animais selvagens e afogamentos.