Mãe e irmã de Mariah Carey morrem no mesmo dia: “O meu coração está destroçado”

Patricia Carey morreu no passado fim-de-semana, aos 87 anos. “Infelizmente, numa reviravolta trágica dos acontecimentos, a minha irmã perdeu a vida no mesmo dia”, partilhou a artista.

A mãe e a irmã de Mariah Carey morreram no mesmo dia, confirmou a cantora. Num comunicado enviado à revista People, a cantora diz-se de “coração partido” com a morte da mãe, Patricia, e da irmã Alison, sem revelar as causas de morte. “O meu coração está destroçado por ter perdido a minha mãe no fim-de-semana passado. Infelizmente, numa reviravolta trágica dos acontecimentos, a minha irmã perdeu a vida no mesmo dia”, lamenta.

“Sinto-me abençoada por ter podido passar a última semana com a minha mãe antes de ela morrer”, acrescenta no mesmo comunicado. E pede: “Agradeço o amor e o apoio de todos e o respeito pela minha privacidade durante este período difícil.”

Desconhece-se se ambas morreram de doença prolongada, apesar das palavras de Mariah Carey levarem a crer que a mãe, de 87 anos, estaria doente. Já a irmã Alison, de acordo com o Page Six, teria 63 anos.

Patricia, que foi casada com Alfred Roy Carey nos anos 1960, era professora de canto e cantora de ópera — terá sido dela que a filha herdou o gosto e o talento musical. Teve três filhos: Alison, Mariah e Morgan. A cantora tinha três anos quando os pais se divorciaram.

Sabe-se que a relação entre mãe e filha sempre foi conturbada. Foi a própria cantora a falar sobre o tema no livro de memórias The Meaning of Mariah Carey (O significado de Mariah Carey, em português): “Tal como muitos aspectos da minha vida, o percurso com a minha mãe tem sido cheio de contradições. Nunca foi só preto e branco — foi todo um arco-íris de emoções.”

E descrevia a relação, sem filtros, como uma “corrente espinhosa de orgulho, dor, vergonha, gratidão, ciúme, admiração e desilusão”. Ainda assim, apesar de ser “um amor complicado”, confessava que o seu coração “está preso” ao da mãe. “Acredito que, na verdade, ela fez o melhor que podia. Amar-te-ei o melhor que puder, sempre”, declarava, ainda, no livro.

Abusos e processos judiciais

Que se saiba, as duas irmãs, Mariah e Alison, não mantinham qualquer tipo de contacto. “Emocional e fisicamente, é mais seguro para mim não ter qualquer contacto”, justificou a cantora na mesma biografia, quando falou sobre os abusos por parte dos irmãos, na sua infância.

Num dos capítulos, a artista relatava como, quando tinha 12 anos, a irmã, com 20, a drogou com ansiolíticos. “Ofereceu-me uma unha do dedo mindinho cheia de cocaína, infligiu-me queimaduras de terceiro grau e tentou vender-me a um chulo”, descreveu. Mais tarde, quando se tornou famosa, nos anos 1990, queixava-se de que os irmãos a tratavam como “uma caixa Multibanco”.

Em 2021, Alison e o irmão Morgan processaram Mariah por “inflicção intencional de sofrimento emocional” e difamação. Nos documentos entregues em tribunal, a irmã mais velha contava como sofria de vários problemas de saúde, incluindo traumatismos na coluna vertebral e uma doença digestiva. Alison recordava ainda como tinha ficado “permanente e profundamente” traumatizada, fruto de uma infância de abusos em que a mãe “a forçava” a assistir a cultos satânicos, incluindo a “rituais de sacrifício”.

Alison pedia 1,25 milhões de dólares (1,12 milhões de euros) de indemnização por todos os danos causados pelo livro de memórias da irmã, sobretudo porque os filhos a terão “abandonado” na sequência de o terem lido, o que levou a que voltasse ao consumo de álcool, depois de ter estado sóbria “durante anos”. De acordo com a revista In Touch, o caso judicial nunca se chegou a resolver, com Morgan a reiterar que todas as memórias de Mariah Carey são “falsas”.

Apesar de tudo, ao longo dos últimos anos, a mãe, Patricia, e Mariah estiveram juntas por diversas vezes, sendo possível encontrar fotografias de ambas no Instagram da artista. Em 2010, juntaram-se para cantar O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus na emissão especial de Natal de Mariah Carey, conhecida informalmente como "a rainha do Natal", depois do êxito All I Want for Christmas Is You.

Mariah Carey tem dois filhos: os gémeos Maroccan e Monroe, de 13 anos, a que chama, carinhosamente, Roc e Roe. As crianças são fruto do relacionamento com o rapper e comediante Nick Cannon, de quem se divorciou em 2016. No final de 2023, a artista terminou o namoro com o coreógrafo Bryan Tanaka e, até ao momento, não é conhecida nova relação amorosa.