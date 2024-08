“Tive um burnout instantâneo no último jantar social em que estive, há mais de 20 anos”

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma, e porquê?

Não tenho nenhuma, apenas Instagram, que uso pouco. Nunca desisti de nenhuma.

Já se arrependeu de alguma coisa que escreveu numa rede social? O quê?

Nunca. Escrevo pouco.

Tem a noção de quantos ex-amigos tem? Cinco? Dez? Ou nunca se zangou com um amigo?

Não faço ideia, a vida é um caminho. Já me zanguei e por vezes zangaram-se comigo.

Qual é o elogio que menos gosta que lhe façam?

Gosto de todos em geral.

Se pudesse viver no cenário de um romance literário, qual escolheria?

O jardim à noite em Du côté de chez Swann.

Fora de Portugal, qual é o lugar onde se sente em casa? E porquê?

Em Itália, apenas porque é uma evidência para mim. Os perfumes, o modo de ser.

Qual o melhor conselho que lhe deram na vida?

Eu esqueço os conselhos que me dão facilmente, não tenho muito boa memória.

Em que situações se considera uma “chata”?

Nunca. Os outros podem achar, sim, pois sou muito exigente em trabalho, mas eu não acho.

Tem algum vício que gostaria de não ter? E um de que se orgulhe?

Não tenho nenhum, acho eu.

Diga o nome de três portugueses vivos que admira (não vale a sua mãe nem o seu pai).

As minhas grandes amigas Carla Fano, Sofia Swen e Tico Moita.

Já teve algum ataque de ansiedade? Em que circunstâncias?

Sim, ao ler o início de um péssimo romance há uns meses. Não vou dizer qual.

E já se sentiu profundamente exausta? Foi burnout?

Sim, no último jantar social onde estive, há mais de 20 anos, e provavelmente sim, foi burnout instantâneo.

Se lhe pedissem conselhos para uma relação amorosa feliz, o que é que dizia?

Uma casa com janelas abertas, e cortinados brancos.

É vegetariana, vegan, faz alguma dieta especial? Porquê?

Não como nada depois das 19h, e entre as 20h e as 23h, só se for com um copo de vinho.

Qual foi o último filme que viu? E qual foi o último de que gostou?

Revi Il Segno di Venere, que adoro sempre rever.

Qual o seu maior arrependimento?

Não me ter inscrito a tempo nas listas eleitorais num certo ano.

Qual foi a última vez em que se surpreendeu?

Hoje, ao abrir o jornal da manhã.