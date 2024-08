Aos 102 anos, a britânica Manette Baillie conquistou o sonho de saltar de pára-quedas

UK Parachuting and Goldster/Handout via REUTERS

Nunca é tarde para viver uma aventura. Foi assim com Manette Baillie que, neste domingo, aos 102 anos saltou de pára-quedas, tornando-se a pessoa mais velha do Reino Unido a alguma vez fazê-lo, anunciou a associação UK Parachuting. “Foi um pouco assustador. Tenho de admitir que fechei os olhos com muita convicção”, confessou à BBC a antiga militar.

O salto do avião em Beccles, no condado de Suffolk, foi feito no mesmo dia em que Manette celebrava 102 anos. Antes de saltar, a veterana, que serviu no pelotão feminino da Marinha britânica no Egipto, durante a Segunda Guerra, declarou: “É preciso procurar sempre algo de novo. Já fui casada com um pára-quedista, mas nunca fiz [um salto de pára-quedas].”

Além de concretizar o sonho, Manette Baillie saltou com o propósito de angariar fundos para três associações que lhe são “muito próximas ao coração”. Foram dez mil libras (11.800 euros) angariadas para a East Anglian Air Ambulance, que faz transporte aéreo de doentes urgentes; a Motor Neurone Disease Association, destinada a apoiar doentes neurológicos; e a associação local Benhall and Sternfield Ex-servicemen’s and Village Club, que diz ser o “coração” da sua comunidade e que precisa de uma remodelação.

Em terra, estava um grupo de pessoas para a receber, incluindo vários membros da comunidade de Benhall Green, onde Manette vive desde 1961. “Quando a porta se abriu, pensei: ‘Não há mais nada que eu possa fazer ou dizer. Basta saltar’”, declarou à Sky News. E saltou: “Lembro-me das minhas pernas a saírem e é uma espécie de borrão. Fecho os olhos. Parece que viajamos a uma velocidade muito rápida.”

A ideia de saltar de pára-quedas surgiu-lhe depois de saber a história do pai de um amigo, com 85 anos, que tinha saltado de pára-quedas. “Se um homem de 85 anos consegue fazê-lo, eu também consigo”, afirmou, determinada.

Não era a única a acreditar em si própria, também o príncipe de Gales lhe enviou uma mensagem de coragem alguns dias antes do salto. “Desde a minha passagem pela East Anglian Air Ambulance, sei quantas vidas são salvas graças à generosidade de pessoas como vós. Estaremos a pensar em si no dia 25 de Agosto e esperamos que se divirta muito”, escreveu William na carta citada pelo The Telegraph, assinada também por Kate.

Manette Baillie tem uma ligação especial à East Anglian Air Ambulance, uma vez que foi graças a esse serviço que o filho foi salvo depois de um acidente de mergulho em 1969, na ilha de Wight.

Contudo, não foi esse o único motivo para a aventura. É que a veterana parece mesmo ser adepta de adrenalina. Quando celebrou 100 anos, Manette, que ainda conduz, fez uma corrida ao volante de um Ferrari no Circuito de Silverstone e ultrapassou os 200 km/h. “Tive tanta sorte em estar em forma e bem que tenho de fazer alguma coisa com isso, é essa a razão de ser. Não posso desperdiçá-lo, as outras pessoas têm artrite e eu não”, sublinhou.

Apesar do salto deste domingo ter sido recorde no Reino Unido, Manette Baillie não é a pessoa mais velha do mundo a ter saltado de pára-quedas. Esse recorde do Guinness pertence ao norte-americano Alfred Blaschke, que saltou de pára-quedas no Texas, a 27 de Novembro de 2023, aos 106 anos e 327 dias. A mulher mais velha do mundo a conseguir o feito foi a sueca Rut Linnéa Ingegärd Larsson aos 103 anos e 259 dias, a 29 de Maio de 2022.

“Mas, afinal, qual é o segredo para a longevidade?”, perguntou a imprensa britânica a Manette, que respondeu: “Mantenham-se ocupados, interessem-se por tudo, sejam simpáticos para os que vos rodeiam e deixem que eles sejam simpáticos para vós. E não se esqueçam de festejar.”