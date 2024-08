US Open: Tsitsipas continua afastado das vitórias, Borges categórico

A vitória de Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa no Mixed Madness do US Open acabou por não se revelar auspiciosa para o tenista grego. O pequeno torneio de exibição realizado na semana passada foi ganho pelo casal “Tsitsidosa”, mas no torneio “a sério”, as dificuldades do grego não desapareceram e a eliminação na ronda inicial confirma a péssima fase que vive — só ganhou um encontro no circuito nos cinco últimos.

Para piorar a situação, Tsitsipas afastou o pai da equipa técnica, após uma acalorada discussão durante a derrota com Kei Nishikori, em Montreal. “As mudanças são muito difíceis de enfrentar. Quando as faço, geralmente vêm do meu instinto. Os últimos anos têm sido difíceis — estava a conter as emoções e não conseguia expressá-las, mas acho que chegou a altura de fazer essa mudança na minha equipa”, justificou o tenista. Mas os maus resultados continuam no US Open, onde o grego nunca passou da terceira ronda. Thanasi Kokkinakis (86.º) obteve a melhor vitória em torneios do Grand Slam e venceu Tsitsipas, por 7-6 (7/5), 4-6, 6-3 e 7-5.

Na segunda ronda, Kokkinakis vai defrontar Nuno Borges, que ostenta esta semana o melhor ranking da carreira, 34.º. O tenista da Maia repetiu a vitória de há um ano, desta vez diante do argentino Federico Coria (79.º), por 6-2, 6-4 e 6-1. A chave esteve nos 83% de sucesso no primeiro serviço, com o qual assinou oito ases, de um total de 39 winners. Em Março, Borges venceu (7-6, 6-1) o único duelo com Kokkinakis, no challenger de Phoenix, também em hardcourts.

Já Naomi Osaka (88.ª) entrou no Louis Armstrong Stadium com um exuberante equipamento, em branco e verde-lima, que suscitou muitos sorrisos dos adeptos. E saiu com lágrimas de emoção, por ter obtido a primeira vitória no US Open desde 2021, a primeira vitória sobre uma adversária do top 10 em quatro anos e a primeira sobre uma top 20 este ano.

“Estava a tentar não chorar quando entrei. No ano passado assisti à vitória de Coco e tive muita vontade de voltar a pisar estes courts. Só o facto de vencer esta partida e estar neste ambiente significa muito para mim”, admitiu Osaka, após derrotar Jelena Ostapenko (10.ª), por 6-3, 6-2. Iga Swiatek (1.ª) e Elena Rybakina (4.ª) também venceram em dois sets.

Jannik Sinner, o primeiro italiano a ostentar o estatuto de cabeça de série n.º1 na centenária história do US Open, ouviu alguns apupos ao entrar no Arthur Ashe Stadium, mas não se desconcentrou com o caso de doping em que esteve envolvido e eliminou Mackenzie McDonald (140.º), por 2-6, 6-2, 6-1 e 6-2.

Na segunda-feira, dia em que foi batido o recorde de afluência para uma sessão diária, com 74.641 visitantes, Novak Djokovic (2.º) e Aryna Sabalenka (2.ª) estrearam-se sem problemas. O sérvio de 37 anos procura o primeiro título em 2024 e o 25.º em Grand Slams e começou por derrotar Radu Albot (138.º), por 6-2, 6-2 e 6-4. Quanto à bielorrussa, finalista em 2023 e recente vencedora do torneio de Cincinnati, sem ceder qualquer set, afastou Priscilla Hon (203.ª), por 6-3, 6-3.