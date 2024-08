Oficial: Fábio Vieira está de regresso ao FC Porto

Fábio Vieira é o mais recente reforço do FC Porto para 2024-25. Os "dragões" têm acelerado as movimentações no mercado de transferências nos últimos dias e, nesta terça-feira, depois das saídas de Francisco Conceição e Toni Martínez, é confirmado o regresso a casa do médio que pertence aos quadros do Arsenal.

Fábio Vieira just landed ????

“This is it, this is happening”#InvictosdeCoração pic.twitter.com/HJZEHHUfiF — FC Porto (@FCPorto) August 27, 2024

O médio internacional português transferiu-se para Londres em 2022, a troco de 35 milhões de euros, e chega ao Porto sem opção de compra. Aos 24 anos, e com contrato com o Arsenal até 2027, Fábio Vieira vem reforçar um sector no qual o FC Porto tem operado algumas mudanças nesta temporada.