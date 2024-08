Jogos Paralímpicos: do powerlifting ao boccia, quem são os atletas portugueses?

Duas semanas depois do fim dos Jogos Olímpicos, volta o espírito competitivo a Paris. Os Jogos Paralímpicos começam nesta quarta-feira e decorrem até 8 de Setembro. Portugal, apesar de apresentar das missões paralímpicas mais pequenas da história, com apenas 27 atletas, bateu o recorde de modalidades representadas. Do boccia ao halterofilismo (modalidade estreante) conheça os atletas paralímpicos portugueses, com alguns destaques especiais.

Simone Fragoso, da natação ao powerlifting

A atleta de 44 anos, natural de Palmela, marcará presença nos seus quartos Jogos Paralímpicos, depois das viagens a Pequim 2008, Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016. Contudo, Simone participou sempre como atleta de natação. Desta vez, representa Portugal no powerlifting, modalidade que se estreia em Paris 2024.

Começou na natação por recomendação médica, desde muito nova, para ajudar na mobilidade e, depois de vários anos dedicados à modalidade de forma competitiva, não conseguiu alcançar o apuramento para Tóquio 2020.

A lista completa dos atletas portugueses em Paris Atletismo Ana Filipe — Salto em comprimento T20

Carina Paim — 400 metros T20

Carolina Duarte — 400 metros T13

Miguel Monteiro — Lançamento do peso F40

Mamudo Baldé — 100 metros T54, 400 metros T54

Sandro Bessa — 1500 metros T20 Badminton Beatriz Monteiro — Singulares SU5 Boccia Ana Correia — Individuais BC2

Ana Sofia Costa — Individuais BC3

André Ramos — Individuais BC1, Equipas BC1/BC2

Carla Oliveira —Individuais BC4

Cristina Gonçalves — Individuais BC2, Equipas BC1/BC2

David Araújo — Individuais BC2, Equipas BC1/BC2

José Gonçalves — Individuais BC3 Canoagem Alex Santos — 200m KL1

Norberto Mourão — 200m VL2 Ciclismo Luís Costa — Contrarrelógio H5, Prova em linha H5

Telmo Pinão — Contrarrelógio C2, Prova em Linha C1-C3 (prova de estrada); Perseguição individual C2, Quilómetro C1-C3 (prova de pista) Judo Djibrilo Iafa — -73kg J1

Miguel Vieira — -60kg J1 Natação Daniel Videira — 100 metros costas S6

Diogo Cancela — 400 metros livres S8, 100 metros mariposa S8, 200 metros estilos SM8

Marco Meneses — 50 metros livres S11, 400 metros livres S11, 100 metros costas S11, 200 metros estilos SM11

Tomás Cordeiro —100 metros costas S10, 100 metros bruços SB9, 200 metros estilos SM10 Powerlifting Simone Fragoso — -41kg Tiro Margarida Lapa — R5 10m Carabina SH2 Triatlo Filipe Marques — PTS5

“Não achei que a minha carreira devesse acabar num momento menos bom”, contou a atleta num vídeo de apresentação do Comité Paralímpico Português. Por isso, Simone Fragoso, entrou em conversações com a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência e mudou o rumo das coisas. Hoje, levanta 59 quilos, mais do dobro do seu peso.

Apesar de ser novata na modalidade, Simone atingiu o sétimo lugar no Pattaya World Cup e no Tbilissi World Cup, ambos em 2024. A prova de halterofilismo será no dia 4 de Setembro, pelas 12h35 de Lisboa.

Cristina Gonçalves, uma "lenda" do boccia

Cristina Gonçalves é uma habituée nos Jogos Paralímpicos. Em Atenas 2004, conseguiu a medalha de ouro, em Pequim 2008 a de prata e no Rio 2016 a de bronze, todas em provas de equipa no boccia. Também participou em Tóquio 2020 e é a única atleta desta missão portuguesa com um título paralímpico no portfólio.

A atleta da Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa participará na prova de boccia individual BC2 e na de equipas BC1/BC2. De resto, o boccia é a modalidade com maior representação portuguesa nos Paralímpicos. Ao todo são sete atletas distribuídos pelas quatro classes individuais e prova de equipas.

A modalidade costuma trazer felicidade aos portugueses, já que é a segunda com mais medalhas arrecadadas. Foram 26 medalhas conquistadas, entre as 11 participações de Portugal em Jogos Paralímpicos desde Heidelberg, em 1972. Apenas o atletismo fica à frente, com 54 medalhas. As provas de boccia acontecem de 29 de Agosto a 5 de Setembro.

Carolina Duarte, velocista no topo do ranking

Carolina Duarte participará na modalidade de atletismo, mais concretamente na prova de 400 metros T13. Consigo leva uma participação olímpica, no Rio, e uma série de medalhas internacionais em Campeonatos do Mundo desde então.

Antes de rumar ao Rio de Janeiro, em 2016, Carolina falou com o PÚBLICO. Na altura assumiu que se lembrava da prova de 100 metros de Francis Obikwelu, nos Jogos de Atenas, em 2004, e que se emocionou. O momento foi a força motriz para uma carreira de atletismo de velocidade, que nem o problema genético de visão conseguiu abrandar.

No Rio participou na prova dos 100 metros e na dos 400, este ano ficar-se-á pela distância mais longa, na qual se tornou vice-campeã do mundo, em Maio passado. Este último feito, juntamente com outros tantos, tornam Carolina Duarte a primeira no ranking mundial da prova.

As eliminatórias dos 400 metros T13 estão agendadas para dia 5 de Setembro pelas 20h15, hora de Lisboa.

Diogo Cancela, presença a triplicar nas piscinas

O jovem de 22 anos, natural de Coimbra, também deixou cair uma prova face à sua participação em Tóquio 2020. Ainda assim, participará em três: 100 metros mariposa S8, 200 estilos SM8 e 400 metros livres S8.

Para além disso, juntamente com a atiradora Margarida Lapa, será porta-estandarte na cerimónia de abertura, que se realizará maioritariamente na Praça da Concórdia, nesta quarta-feira, a partir das 19h. Por isso, para além do estatuto de segundo melhor do mundo na prova de 200 metros estilos, carregará a bandeira de Portugal, que lhe foi entregue pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 23 de Agosto.

O nadador da Associação Louzan Natação competirá nas piscinas de Paris de 1 a 7 de Setembro.