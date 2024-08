Fórmula 1: Franco Colapinto substitui Logan Sargeant na Williams o resto da temporada

O piloto argentino Franco Colapinto vai substituir o norte-americano Logan Sargeant na Williams até ao final da presente temporada de Fórmula 1, assumindo o seu lugar já no Grande Prémio de Itália deste fim-de-semana.

Colapinto, de 21 anos, integra a academia da Williams e estreou-se numa sessão de treino livre no Grande Prémio da Grã-Bretanha do início deste ano. Será o primeiro piloto argentino na F1 em 23 anos e o segundo argentino a competir pela Williams depois de Carlos Reutemann, no início dos anos 80.

"Colapinto vai correr com a equipa durante o resto da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA e vai competir a partir do Grande Prémio de Itália ao lado de Alex Albon. Vai usar o número de corrida 43", disse a britânica Williams em comunicado nesta terça-feira.

Das dez equipas em competição, a Williams ocupa o nono lugar e arrecadou apenas quatro pontos em 15 corridas - todos conseguidos por Albon. Sargeant, de 23 anos, tinha saída prevista para o final do ano.

"Substituir um piloto a meio da época não é uma decisão que tenhamos tomado de ânimo leve, mas acreditamos que isto dará à Williams a melhor oportunidade de competir por pontos durante o resto da época", disse o director da equipa, James Vowles. "Acabámos de fazer uma grande actualização no carro e temos de maximizar todas as oportunidades de marcar pontos numa luta extremamente renhida no meio do pelotão".

"Isto é, sem dúvida, incrivelmente duro para Logan, que deu tudo de si ao longo do seu tempo com a Williams, e queremos agradecer-lhe por todo o seu trabalho árduo e atitude positiva", referiu ainda o responsável.

Na próxima época, haverá novas mudanças nos volantes da Williams. Carlos Sainz, actualmente na Ferrari, vai correr pela equipa britânica na próxima época, tendo assinado contrato em Julho.