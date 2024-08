FC Porto: Francisco Conceição na Juventus, Toni Martínez no Alavés

Há mais dois dossiers fechados no mercado de transferências do FC Porto: Francisco Conceição assinou pela Juventus e Toni Martínez já se vinculou ao Alavés. O primeiro sai por empréstimo de um ano, o segundo a título definitivo.

Conceição já tinha feito exames médicos em Turim, na segunda-feira, e seria uma questão de horas até ao anúncio oficial, que chegou nesta manhã. Pela cedência do internacional português, sem opção de compra, o FC Porto vai encaixar sete milhões de euros, que poderão ser 10 caso a Juventus se apure para a Liga dos Campeões 2025-26.

??? Le prime parole di Conceição in ????



?? Registrati gratuitamente e guarda l’intervista completa su https://t.co/0WCF8MKZsH ?? — JuventusFC (@juventusfc) August 27, 2024

"A Juventus não detém direito de opção de compra, pelo que o jogador regressará ao FC Porto no fim do empréstimo de acordo com o contrato estabelecido. O FC Porto assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% sobre o valor total", explicam os "dragões".

Será a segunda experiência de Francisco Conceição fora de Portugal, depois de se ter transferido para o Ajax, na altura a troco de cinco milhões de euros, em 2022, antes de regressar a casa, inicialmente por empréstimo, um ano mais tarde.

Iminente estava também a saída de Toni Martínez, cenário adiantado há dias pelo treinador do FC Porto, Vítor Bruno. O avançado espanhol procurava uma oportunidade de jogar com mais regularidade e o Alavés foi o destino escolhido.

Aos 27 anos, Martínez regressa ao país-natal, cinco épocas depois de ter chegado a Portugal para representar o Famalicão. A temporada passada foi aquela em que teve menos espaço de afirmação no Dragão e agora procura uma nova vida na Liga espanhola.

Assinou contrato até 2028 e, embora os detalhes do negócio não tenham sido tornado públicos, deverá render algo como dois milhões de euros aos cofres do FC Porto, por 55 por cento do passe.