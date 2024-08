Cinema Ideal comemora dez anos rodeado de uma Lisboa que vai desaparecendo

Em 2014, o Ideal abria portas em busca da vida de bairro no Chiado. Hoje, no meio da avalanche turística, quem o frequenta fá-lo com mais esforço e “por simpatia”, diz o produtor Pedro Borges.

Rua acima, rua abaixo, entre o Largo de Camões e a Bica, há um turbilhão de turistas que vai passando imparável. Um ou outro lá pára e entra no número 15 da Loreto: muitos deles só querem a indicação que se pode obter de uma porta aberta. “Sabe onde posso encontrar uma farmácia?”, questiona um. A funcionária da bilheteira presta os esclarecimentos. Sai o visitante e entram no espaço do Cinema Ideal Edite Cruz e Ágata Mandillo, que sabem bem ao que vêm. Procuram o que é anunciado em cartaz na fachada: bilhetes para o documentário Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você.