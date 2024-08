Quarta na TV: Ninguém, uma cidade sob pressão e os Jogos Paralímpicos

O dia televisivo traz também os documentários Dr. Tony Fauci, Trabalhar para o Inimigo - Trabalhos Forçados no Terceiro Reich, Sinfonia da Floresta e Os Piores Ex.

CINEMA

Ninguém

Nos Studios, 21h15

Hutch Mansell sempre foi capaz de resistir às maiores provocações. Quando dois assaltantes entram em sua casa e ele nada faz para se defender, essa passividade irrita a mulher e filho, que passam a olhá-lo com algum desdém. O que eles não sabem é que Hutch tem vivido sempre no limite do autocontrolo e que essa circunstância despertou nele uma raiva que há anos tenta manter adormecida. De um momento para o outro, começa a revelar quem realmente é: um homem implacável com anos de experiência como assassino profissional. Um thriller de acção de 2021 escrito por Derek Kolstad e realizado por Ilya Naishuller, que conta com Bob Odenkirk no papel principal, além de Connie Nielsen, RZA, Aleksei Serebryakov e Christopher Lloyd. Há uma sequela a caminho.

Heat - Cidade Sob Pressão

Hollywood, 23h35

Em 1995, Michael Mann adaptou um telefilme que tinha feito no final dos anos 1980 para este clássico thriller passado no mundo do crime, um vasto painel trágico passado em Los Angeles entre assaltos a bancos. Assenta numa relação de complementaridade entre um polícia e um criminoso, o hiperactivo Vincent Hanna (Al Pacino), e Neil McCauley (Robert De Niro), o perfeccionista chefe de um bando. Foi a primeira vez que Pacino e de Niro contracenaram, ambos à frente de um elenco que inclui ainda Val Kilmer, Tom Sizemore, Diane Venora, Amy Brenneman, Ashley Judd, Mykelti Williamson, Jon Voight, Dennis Haysbert, Natalie Portman ou Danny Trejo. Frequentemente considerado um dos melhores filmes dos anos 1990, foi influente para realizadores tão díspares quanto Christopher Nolan, cujo O Cavaleiro das Trevas é explícito na apreciação por ele, ou Wes Anderson, um fã enorme de Michael Mann que uma vez disse ter “passado a carreira inteira a fazer um remake de Heat e nunca ninguém reparou”.

DOCUMENTÁRIOS

Dr. Tony Fauci

RTP3, 20h

No ar desde 1986, a série documental American Masters da PBS produz documentários sobre grandes figuras da vida americana. O foco deste episódio, o segundo da 37.ª temporada, datada do ano passado, é Anthony Fauci, que chefia o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos desde 1984 e foi conselheiro médico chefe de sete administrações diferentes do país, incluindo a de Joe Biden. Foi ainda uma das grandes figuras dos primeiros anos da resposta à pandemia de Covid-19. Realizado por Mark Mannucci.

Trabalhar para o Inimigo - Trabalhos Forçados no Terceiro Reich

RTP2, 23h21

Ao longo de três episódios, esta série documental conta a história de pessoas que foram forçadas a trabalhar na Alemanha nazi, dentro e fora dos campos de concentração. Foram obrigados a trabalhar mais de 13 milhões de europeus, tirados das suas casas, muitos deles apenas crianças. Com realização de Matthias Schmidt, aqui fala-se com filhos e netos não só dos trabalhadores, mas também de quem os foi buscar.

Sinfonia da Floresta

RTP2, 01h06

Desde 1970 que a vila finlandesa de Kuhmo é palco de um reputado festival de música de câmara. Todos os anos, acolhe milhares de pessoas atraídas pelo cartaz e pela natureza envolvente. Mas há dois habitantes locais que o vêem como uma interrupção não desejada da pacatez do seu quotidiano. Isto até serem desafiados pelas mulheres a irem a um dos concertos... Este documentário de Meri Koivisto e Nils Dettmann, que a sinopse descreve como “uma declaração de amor humorística” à vila, filma-os nesse processo.

Os Piores Ex

Netflix, streaming

A Pior Companhia mostrava os piores colegas de casa possíveis para as pessoas, os grandes pesadelos em termos de gente com quem pessoas tinham tido de partilhar habitação. Agora, a mesma equipa de produção atira-se a ex-namorados e namoradas para várias histórias de traição, violência e mentiras.

DESPORTO

Jogos Paralímpicos de Verão - Paris: Cerimónia de Abertura

RTP2, 19h

Directo. Até 8 de Setembro, mais de 4400 atletas oriundos de 182 países competem em 22 modalidades diferentes. A cerimónia de abertura tem, como os Jogos Olímpicos, direcção artística de Thomas Jolly e decorre entre a Champs-Élysées e a Praça Concorde.