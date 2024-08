Oasis voltam em 2025 para concertos de reunião no Reino Unido e na Irlanda

Estão confirmados 14 concertos, sendo que há a intenção de marcar mais datas, inclusive fora da Europa. Concertos acontecem no Verão do próximo ano.

No domingo, os Oasis partilharam nas redes sociais um vídeo em que prometiam novidades para esta terça-feira às oito da manhã. Ei-las: a banda inglesa vai reunir-se em 2025 para dar 14 concertos, no Reino Unido e na Irlanda. Os irmãos Liam e Noel Gallagher voltam assim a unir forças depois de anos de separação criativa e de troca de farpas.

Os concertos da banda de Definitely Maybe (1994) ou (What’s the Story) Morning Glory? (1995), álbuns que marcaram a época dourada da designada Britpop, vão acontecer entre Julho e Agosto do próximo ano, nas cidades de Cardiff (4 e 5 de Julho), Manchester (11, 12, 19 e 20), Londres (25 e 26 de Julho e 2 e 3 de Agosto), Edimburgo (8 e 9 de Agosto) e Dublin (16 e 17 de Agosto). Os bilhetes começam a ser vendidos a partir das 9h deste sábado, a preços que serão revelados na hora.

Um comunicado de imprensa citado pelo jornal britânico The Guardian frisa que há a vontade de levar esta tour para lá de terras anglo-saxónicas, e até mesmo para lá do continente europeu. Não há, todavia, planos de compor música nova.

“Não houve nenhum grande momento revelador que tenha desencadeado a reunião — apenas a percepção gradual de que esta é a hora certa”, diz a banda. “As estrelas alinharam-se. A grande espera acabou. Venha ver. Isto não será televisionado.”

Ainda não se sabe quais os músicos que acompanharão os irmãos Gallagher em palco. A digressão coincidirá com os 30 anos de (What’s the Story) Morning Glory?, mas os concertos não gravitarão necessariamente em torno desse álbum — embora canções inescapáveis como Wonderwall, Don’t look back in anger ou Champagne supernova sejam presenças quase garantidas nos alinhamentos porvir. Liam Gallagher está neste momento a celebrar o 30.º aniversário de Definitely Maybe, álbum de Live forever ou Supersonic.

Esta sexta-feira, a banda lança registos inéditos de algumas das canções mais emblemáticas do seu repertório. Estas gravações estiveram décadas arrumadas em caixas mal etiquetadas e a banda perdera-lhes o rasto.

Quase 20 anos e sete álbuns de estúdio depois, os Oasis separaram-se em 2009, depois de uma discussão acesa entre os irmãos ter levado a banda a cancelar uma actuação no festival francês Rock en Seine à última hora. Noel viria a escrever no site do grupo a seguinte mensagem: “É com alguma tristeza e grande alívio que me despeço dos Oasis esta noite. As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não podia continuar a trabalhar com o Liam nem mais um dia.”

Circularam, durante o fim-de-semana, rumores de que os Oasis confirmariam esta terça-feira uma actuação no festival Glastonbury, ou então dez datas no Estádio de Wembley e outras tantas no Etihad Stadium, onde joga o Manchester City que os Gallagher tanto apoiam. Tal não se verificou. A banda vai actuar no Estádio de Wembley, sim, mas “apenas” quatro vezes (são as quatro datas londrinas). Já os concertos em Manchester até agora anunciados acontecerão no Heaton Park.