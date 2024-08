Mais de 40 obras de autores de língua portuguesa com apoio para edição no Brasil

Apoio de 75 mil euros permitirá actualizar, com novas antologias pessoanas ou livros de Manuel de Freitas ou Joana Bértholo, o acervo de títulos portugueses e africanos disponível no país.

A Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) vai apoiar este ano a edição no Brasil de 45 obras de mais de 30 autores de língua portuguesa, com um total de 75 mil euros.

A Linha de Apoio à Edição no Brasil vai beneficiar 15 editoras, que deverão publicar as respectivas obras, distribuídas pelas áreas da poesia, da literatura infanto-juvenil e da narrativa, até ao final de 2025, revelou a DGLAB, em comunicado.

Estes incentivos financeiros, concedidos anualmente, têm como objectivo proporcionar aos editores brasileiros apoio financeiro para a publicação de obras literárias de autores portugueses, permitindo uma presença actualizada e diversificada da literatura portuguesa, bem como da literatura africana de língua portuguesa, no Brasil.

Segundo a DGLAB, na poesia ficarão disponíveis poetas contemporâneos como Manuel de Freitas, Andreia C. Faria ou Inês Francisco Jacob, mas também obras de Ruy Belo, Fiama Hasse Pais Brandão e Armando Silva Carvalho.

Entre os autores africanos, o interesse não se fica pelos autores mais conhecidos, como Luandino Vieira ou João Paulo Borges Coelho, estando prevista a publicação de obras do escritor moçambicano Jofredino Faife e do cabo-verdiano Joaquim Arena, designadamente o seu romance vencedor do Prémio Oceanos 2023, Siríaco e Mister Charles. Os moçambicanos Lília Momplé, Deusa d'África e Adelino Timóteo também vão ter edição brasileira.

No campo da narrativa portuguesa, os editores brasileiros continuam a acompanhar, de forma próxima, o trabalho de autores contemporâneos, como é o caso de Afonso Cruz, Ana Margarida Carvalho, Ana Marques Gastão, Gonçalo M. Tavares, Joana Bértholo ou Rosa Alice Branco, assim como alguns nomes mais antigos como Ana Hatherly e Álvaro do Carvalhal.

Contudo o autor mais clássico, abundantemente conhecido e apreciado no Brasil, é o poeta Fernando Pessoa, que só nesta linha de apoio conta com a edição de três volumes das suas novelas policiais.

Além disso, serão editadas obras de outros autores a ele dedicadas: Cartas de amor de Fernando Pessoa e Ofélia Queiroz e Cartas reencontradas de Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro, de Manuela Parreira da Silva e Pedro Eiras, respectivamente, bem como Odes escolhidas de Ricardo Reis e Poemas esotéricos de Fernando Pessoa, ambos organizados por Richard Zenith e Fernando Cabral Martins.

O livro Oriente Próximo, da escritora e jornalista Alexandra Lucas Coelho, original de 2007 e que conheceu este ano uma actualização, à luz da guerra em Gaza, assim como o novo romance da também escritora e jornalista Anabela Mota Ribeiro, O Quarto do Bebé, vão ter também edição no Brasil.

Fernando Venâncio, Jorge Vaz de Carvalho, Maria Inês Almeida, Paulo César Pereira, Rui Tavares, Sónia Serrano e Violante Saramago Matos são os outros autores a chegar ao mercado brasileiro.

As propostas de edição, no âmbito da linha de apoio, surgem por iniciativa dos editores brasileiros, na sua maioria editoras independentes de média e pequena escala, com um trabalho gráfico e editorial cuidado e de qualidade.