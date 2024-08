Sismo de 5,3 abala região do Sul do país

Um sismo de 5,3 com epicentro a oeste de Sines abalou a região Sul do país esta madrugada, pelas 5h11.

Segundo dados do IPMA o sismo teve uma magnitude de 5,3 na escala de Richter, enquanto o serviço geológico norte-americano (UGSS) estima a magnitude em 5,4 e uma profundidade de 10,7 quilómetros.

Relatos no site do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico dão conta de que o abalo foi sentido com mais intensidade na junto à costa: há relatos de Vila Nova de Milfontes, Sines, Cascais, Setúbal e Lisboa. O abalo foi suficientemente forte para acordar muitos dos que relatam ter sentido o sismo.

Os dados sobre o terramoto são ainda díspares. No caso do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico, as estimativas apontam para um sismo de magnitude 5,1 na escala de Richter, com o epicentro a uma profundidade de cinco quilómetros.

A Protecção Civil disse à Lusa ter recebido relatos de que o sismo tinha sido sentido em toda a zona metropolitana de Lisboa, incluindo a capital, mas também no distrito de Setúbal.

