Segurança social alerta para SMS fraudulento sobre liquidação de dívida

O Instituto da Segurança Social está a alertar para uma tentativa de fraude por SMS que está a circular sobre um suposto pedido de liquidação de uma dívida para evitar uma penhora.

"Alerta-se para uma tentativa de fraude recebida por SMS com o remetente "seg-social"", lê-se numa nota publicada no site do Instituto da Segurança Social.

O instituto adianta que na mensagem fraudulenta consta o seguinte texto: "A Segurança Social alerta que termina hoje o prazo para evitar a penhora por ter valores em dívida, Liquide agora. Ent: 12352 Ref: 951 839 497 Valor: 454,67 Eur". "Estas mensagens são fraudulentas e não são provenientes da Segurança Social, permitindo aos seus autores obter ilegitimamente valores decorrentes de supostas dívidas à Segurança Social", avisa o organismo.

O Instituto da Segurança Social lembra ainda que "a situação de dívida deverá ser sempre confirmada junto dos serviços" do instituto "através da Linha Segurança Social 210 545 400 ou 300 502 502, dias úteis, das 9h às 18h".