Antes, durante e depois: o que fazer em caso de sismo?

Abalo desta segunda-feira afectou maioritariamente a zona Sul do país, mas foi sentido um pouco por todo o território. Sabe o que deve fazer em caso de sismo? Veja aqui as principais indicações.

Portugal acordou às 5h11 desta segunda-feira, dia 26 de Agosto, com sismo de 5,3 na escala de Richter. O epicentro foi a 60 quilómetros a oeste de Sines, com o tremor de terra principal a ser seguido por três réplicas de menor dimensão. Até ao momento, não há registo de vítimas ou feridos, com a Protecção Civil a adiantar que o terramoto causou apenas danos materiais. Sabe o que deve fazer caso um sismo atinja o local onde vive? Fique com um pequeno guia sobre os comportamentos a adoptar antes, durante e após o tremor de terra.

Como se deve preparar?

Evite colocar espelhos ou molduras pesadas por cima de locais de abrigo (camas ou mesas)

Deve manter os corredores desimpedidos, para facilitar saída em caso de emergência

Móveis, armários e estantes devem estar presos à parede, chão ou tecto

Faça um kit com material de primeiros socorros, lanterna, água e alimentos não perecíveis

Tome conhecimento do prédio em que vive: há saídas de emergência? Quantas são e como chego lá?

O que fazer durante o sismo?

Procure manter a calma

Afaste-se de janelas, espelhos, móveis que não estejam fixos ou de objectos que possam cair

Abrigue-se num local seguro: junto a pilares, debaixo da mesa ou da cama

Não se precipite para a saída, especialmente se estiver num sítio apinhado

Nunca utilize o elevador quando sair do edifício

Evite acções que despendam muita energia

Baixe-se e proteja a cabeça

Caso esteja junto a máquinas, interrompa a actividade e afaste-se do equipamento

Use o telemóvel apenas em caso de emergência

E depois do sismo?