Detectadas seis réplicas do sismo. IPMA recebeu mais de 10 mil testemunhos

Pequenas réplicas foram registadas entre as 5h47 e as 11h56. Mais de 10 mil pessoas responderam ao questionário que tem como objectivo “cartografar a extensão dos efeitos dos sismos” em Portugal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) recebeu, até agora, mais de 10 mil testemunhos sobre os efeitos do sismo que durante a madrugada fez acordar Portugal. Numa pequena nota, o IPMA confirma também que foram registadas (e não sentidas) seis réplicas do tremor de terra.

As pequenas réplicas foram registadas às 5h47, 6h40, 7h14, 7h27, 11h44 e 11h56, a mais forte de 1,6 na escala de Richter. Este sismo, que não causou danos, foi sentido com intensidade máxima IV/V na Escala de Mercalli Modificada (MM56) na região de Setúbal, Lisboa, Beja, Faro, Santarém e Leiria, tendo sido sentido com menor intensidade no resto do território do continente.

Mais de 10 mil pessoas responderam ao questionário macrossísmico que o IPMA tem disponível online, com o objectivo de "cartografar a extensão dos efeitos dos sismos sentidos" em Portugal.

"Se ocorreu um sismo que tenha sido sentido na zona onde se encontrava a sua resposta a este questionário é importante para nós, mesmo que não o tenha sentido. Responda, de forma tão completa quanto possível, apenas relativamente à sua própria experiência e não à experiência de outras pessoas. Ao longo do questionário é possível escrever comentários específicos e gerais", explica o instituto na sua página.

O sismo de 5,3 com epicentro a 60 quilómetros a oeste de Sines abalou a região Sul do país esta madrugada, pelas 5h11. A Protecção Civil não tem registo de vítimas nem danos de maior, mas recebeu um elevado número de chamadas telefónicas, da zona do Alentejo até Coimbra.