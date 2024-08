Veja dicas para se proteger durante terremotos em Portugal

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



O terremoto desta segunda-feira, sentido principalmente em Lisboa e na costa Sul de Portugal, deixou muita gente ansiosa. Para a maior parte dos brasileiros que estão no país, foi a primeira vez que lidaram com um tremor de terra.

Entre os portugueses, houve quem se lembrasse do grande terremoto de 1755, seguido de tsunami, que destruiu Lisboa e várias cidades do Algarve. O impacto foi tão grande, com a destruição da capital de um império, que toda a Europa passou a discutir o assunto. Foi esse terremoto que fez com que começassem os estudos de sismologia no mundo.

Sendo brasileiro, alguns conselhos podem fazer a diferença. O principal deles diz respeito aos documentos pessoais. Como refazer a papelada é muito complicado, especialmente numa situação de catástrofe, o melhor é deixar tudo, incluindo os documentos de familiares, numa pasta, num local de fácil acesso, para o caso de ter de sair de casa de forma apressada.

Os documentos mais importantes são: passaporte e autorização de residência. Se tiver agendada uma ida à Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), responsável pela regularização de imigrantes em Portugal, também guarde os papéis. É questão de prudência.

As instruções do Governo português para os casos de terremoto, que valem para todos os cidadãos, são divididas em três fases: antes, durante e depois dos tremores.

Antes

Veja se você está morando numa região com risco sísmico. Há mapas de falhas geológicas disponíveis e é possível saber do risco de terremotos e quantos deles houve num período recente. Essas informações estão no site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A indicação desta segunda-feira é que, desde 26 de julho, houve mais de 40 sismos em Portugal;

Crie um plano de emergência para o caso de ocorrer um terremoto. Conheça quais os melhores meios de sair de casa, onde pode se proteger dos tremores — embaixo de mesas sólidas ou do batente de portas — e faça com que todos os seus familiares saibam disso;

Tenha uma mochila com tudo o que é necessário para o caso de ter de sair de casa: uma muda de roupa para cada pessoa, água, lanterna, alimentos enlatados e um rádio de pilha. Quando ocorrem terremotos mais graves, as antenas de celulares podem deixar de funcionar e a única forma de receber notícias tende a ser o tradicional rádio de pilhas;

A mochila deve estar num local de fácil acesso. Todos na sua família devem saber o número de emergência 112, que permite chamar bombeiros, ambulância e polícia. Mesmo bloqueados, os celulares conseguem ligar para esse número;

Aprenda a melhor posição para se proteger: de joelhos — para evitar quedas —, com os braços em cima da cabeça, para proteger os olhos e o nariz. Espere o terremoto terminar antes de sair do local.

Durante

Nunca vá para os elevadores ou as escadas durante os tremores. Eles podem cair. Fique debaixo de uma mesa forte, de vigas da casa ou de um batente de porta;

Não corra. Se estiver dentro de um edifício, fique até terminar o abalo;

Se estiver na rua, fique longe de edifícios ou paredes. Eles podem cair. Se estiver dirigindo, pare longe de pontes, viadutos e postes.

Quando termina

Normalmente, os terremotos têm réplicas. O desta segunda-feira teve seis, ainda que muito mais fracas. Mantenha-se alerta;

Desligue a água, o gás e a eletricidade, para evitar vazamentos e incêndios;

Não fume. Acender um cigarro pode provocar explosões, especialmente se houver um vazamento de gás;

Preste atenção nas informações e instruções que serão passadas pela Defesa Civil. Elas podem chegar pelo celular ou pelo rádio.