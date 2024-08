Brasileiros podem receber até 750 euros por ano para estudar tecnologia em Portugal

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

Brasileiros que elegeram Portugal como lugar para morar e trabalhar têm, agora, um motivo a mais para fincar raízes no país: é possível estudar e receber até 750 euros (R$ 4,5 mil) por ano para cobrir eventuais despesas, além de, no final do curso, garantir um estágio na área escolhida.

O governo português tem lançado uma série de programas de incentivos para atrair e formar profissionais na área de Tecnologia da Informação (TI). O objetivo é suprir a crescente demanda por mão de obra qualificada no setor. "Trata-se de uma ótima oportunidade para aqueles que querem continuar em Portugal, pois o visto de estudante pode se transformar, mais adiante, em visto de trabalho", explica Fábio Knauer, da consultoria Aliança Portuguesa.

Esses programas são voltados tanto para cidadãos portugueses quanto para estrangeiros, incluindo brasileiros, que buscam oportunidades de formação e emprego em Portugal. A dica vale para jovens e para aqueles que desejam mudar de profissão, aproveitando a nova fase de vida em outro país.

O programa de Requalificação e Formação em TI tem como meta principal dar oportunidade para profissionais de outras áreas que desejam migrar para o setor de TI, bem como a formação inicial para novos talentos. "Isso vai gerar bons frutos, pois resultará no desenvolvimento do currículo profissional, abrindo outras frentes de trabalho", acrescenta Knauer.

Pelas regras definidas pelo Governo, podem se inscrever cidadãos da União Europeia e estrangeiros com residência legal em Portugal. Os candidatos devem ter, no mínimo, o ensino secundário completo. Para alguns cursos avançados, pode ser exigida uma formação prévia na área de ciências exatas ou experiência profissional relevante.

Como participar

Os participantes dos cursos podem receber bolsas de estudo que cobrem, integralmente, as mensalidades, além de auxílio para despesas de subsistência. Após a conclusão do curso, os participantes devem fazer um estágio obrigatório em uma empresa parceira, o que facilita a inserção no mercado de trabalho. As inscrições podem ser feitas online, por meio através do portal oficial do programa.

Há, ainda o programa voltado para empreendedores estrangeiros portadores do StartUP Visa que desejam iniciar projetos de inovação tecnológica em Portugal. Nesse caso, os candidatos devem submeter um plano de negócios detalhado e demonstrar o potencial de inovação e a escala do projeto.

Entre as facilidades oferecidas pelo Governo português estão benefícios fiscais, apoio na obtenção de vistos e acesso a incubadoras de startups. Não há necessidade de comprovação de estágio, contudo, há monitoramento contínuo. As inscrições e as informações adicionais estão disponíveis no site oficial StartUP Visa.

Aqueles que já atuam na área de tecnologia tem à disposição o programa Tech Visa. Profissionais altamente qualificados que recebam uma oferta de emprego de uma empresa certificada portuguesa podem receber benefícios como auxílio para realocação e subsídios adicionais. Os candidatos devem ser indicados pelas companhias que aderiram ao programa.

Dicas para cursos

Os brasileiros que optarem por fazer os cursos remunerados pelo Governo devem ficar atentos às opções disponíveis e escolher a que melhor se encaixa em seus perfis. Estão na lista: desenvolvimento de software, ciência de dados e Inteligência Artificial, segurança cibernética, gestão de projetos de TI, redes e infraestrutura e design de experiência do usuário (UX/UI).

As inscrições gratuitas para o programa são abertas periodicamente e podem ser realizadas por meio do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Para isso, é necessário ter o Número de Identificação Fiscal (NIF) português e, claro, atender aos requisitos específicos de cada curso.

O advogado Gabriel Malheiros faz outras ressalvas para quem ainda está no Brasil e pretende fazer cursos profissionalizantes em Portugal: "É essencial buscar informações confiáveis sobre os cursos e sobre as regras de entrada e permanência no país, para que a emigração aconteça de forma organizada e tranquila. A sociedade portuguesa precisa cada vez mais da mão de obra estrangeira, e a formação profissional faz, sim, a diferença na hora da contratação”.

Ele ressalta, ainda, que os benefícios dos cursos são muitos, como formação de qualidade em áreas com alta demanda no mercado, oportunidades de estágio e recolocação no mercado de trabalho, ampliação da rede de contatos na área de tecnologia, acesso a serviços de apoio à carreira e empreendedorismo.

Principais universidades e instituições participantes Universidade de Lisboa Cursos de TI: engenharia informática, ciência de computação. Presença brasileira: significativa, com diversos programas de intercâmbio e parcerias. Universidade do Porto Cursos de TI: engenharia informática, sistemas de informação. Presença brasileira: grande número de estudantes em programas de graduação e pós-graduação. Universidade de Coimbra Cursos de TI: engenharia informática, redes de computadores. Presença brasileira: especialmente em áreas técnicas. Instituto Politécnico de Lisboa Cursos de TI: informática, Tecnologias da Informação. Presença brasileira: instituição tem acordos de cooperação com instituições no Brasil.

A notícia alvissareira é que, depois de formados, os brasileiros terão acesso a salários iniciais bastante atrativos. Segundo o Portal do Emprego, a média salarial para desenvolvedores de software em Portugal é de 3,5 mil euros (R$ 21 mil) por mês e, para analistas de dados, de 2,8 mil euros (R$ 16,8 mil) mensais.