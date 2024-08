Montenegro traça perfil de candidato presidencial: tem de ser do PSD

Luís Montenegro quer um candidato presidencial saído do quadro de militantes do partido. Na moção de estratégia global que levará ao congresso de 21 e 22 de Setembro, o líder do PSD traça o perfil que merecerá o apoio dos sociais-democratas, deixando claro que pretende um nome saído das hostes partidárias. As palavras usadas nesta moção por Luís Montenegro afastam o apoio dos sociais-democratas a uma eventual candidatura de Paulo Portas, ex-líder do CDS, ou ao candidato apartidário, o actual chefe do Estado-Maior da Armada, Gouveia e Melo, que chegou a admitir uma candidatura a Belém. Mas antes disso, Montenegro quer vencer as eleições autárquicas.

