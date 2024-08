Hugo Soares indignado com comparações entre Costa e Montenegro

O líder parlamentar do PSD manifestou-se esta segunda-feira indignado com as comparações entre Luís Montenegro a António Costa e classificou o último executivo socialista como "Governo de turno" apenas apostado em resolver meia dúzia de problemas ou até escondê-los.

"Já ouvi até dizer que o Luís Montenegro até é muito parecido com António Costa e o PSD com o Partido Socialista que governou nos últimos oito anos. E eu quero ser muito honesto, isso cria-me indignação", sublinhou Hugo Soares, numa intervenção na abertura da Universidade de Verão do PSD,, que decorre até domingo em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre.

O também secretário-geral social-democrata considerou, por outro lado, que "a melhor crítica" que podem fazer ao executivo de Montenegro é que é eleitoralista e que governa a pensar no dia-a-dia. "Porque um governo eleitoralista é um governo que está a resolver os problemas da vida pessoas e, pelos vistos, está a criar preocupações nos outros partidos políticos", argumentou.

Segundo Hugo Soares, se há algo que o partido quis foi "mudar de paradigma", se há um facto que "não pode ser desmentido", é que este é um Governo que "não governa a pensar em eleições, mas governa a pensar nas novas gerações".

Para exemplificar, Hugo Soares recordou que foi o Governo de Luís Montenegro que decidiu a localização do novo aeroporto, que está a desenvolver políticas estruturais para a juventude, a fazer uma reforma económica e na mobilidade, nas carreiras de docentes e nos serviços de segurança, entre outras áreas.

"Quando um governo como o nosso faz tudo isto em quatro meses, eu quero mesmo dizer ao país, mas sobretudo à juventude portuguesa: podem estar absolutamente certos, este é um Governo de reforma estrutural, este é um Governo que não veio para deixar tudo como estava, é um Governo que veio para transformar, é sobretudo um Governo que veio para resolver o problema da vida das pessoas hoje e deixar o país preparado para mais 10 ou 15 anos", disse.

"Chega! chega mesmo, sem medo da palavra já agora, chega de olharmos para o país a pensar que os governos devem estar de turno para resolver meia dúzia de problemas ou então escondê-los ou empurrar com barriga os problemas para a frente, isso foi o que nos habituaram os oito anos do Partido Socialista", sublinhou.

Em relação à imigração, Hugo Soares defendeu que o país precisa de imigrantes e que os mesmos devem ser recebidos com dignidade, humanismo, mas também com regulação.

"Nós sabemos que precisamos de todos eles, mas temos de os receber com dignidade, com humanismo, com regulação. Quando nós acabamos com a mera manifestação de interesse para que qualquer um pudesse vir para Portugal, não é porque nós não queiramos receber imigrantes, é porque nós queremos saber quem vem para os poder receber com dignidade e humanismo, é porque nós queremos segurança e humanismo ao mesmo tempo", disse.

"Nós não somos daqueles que achamos que podem entrar todos sem controlo ou dos outros que acham que não pode entrar ninguém ou que só entra quem for parecidos com eles, nós somos diferentes, nós somos da moderação, somos do humanismo, isto é ser do PSD e, desculpem, isto é ser português", acrescentou.

A Universidade de Verão do PSD, a segunda rentrée política dos sociais-democratas, arrancou esta segunda-feira, estando agendada para domingo a intervenção do presidente do partido, Luís Montenegro.

Durante uma semana, o evento contará com vários convidados, como o ex-presidente social-democrata Luís Marques Mendes e o cabeça de lista da AD às eleições europeias, Sebastião Bugalho, ou ainda o vice do PSD e ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.